Protest extrem în Parlament: Au adus pește mort - FOTO / VIDEO

Scenele uluitoare s-au întâmplat miercuri, în Parlamentul australian, acolo unde o senatoare a adus un pește mare, mort, cu scopul de a protesta față de legile propuse de guvern, care ar proteja fermele de somon controversate dintr-un golf istoric din statul Tasmania.

Proiectul de lege este dezbătut în Senat, unde se așteaptă să fie adoptat în ultimele zile ale guvernului premierului Anthony Albanese, înainte de alegerile generale programate pentru luna mai, scrie Reuters.

Senatorul Verzilor, Sarah Hanson-Young, a criticat proiectul de lege în timpul întrebărilor parlamentare de miercuri și a acuzat guvernul că ”distruge” protecția mediulu, cu scopul de a sprijini o ”industrie toxică și poluantă a somonului”.

Senatoarea a afișat un somon mort întreg într-o pungă de plastic în timp ce o chestiona pe senatoarea laburistă Jenny McAllister, reprezentanta ministrului Mediului: ”În ajunul alegerilor, v-ați vândut acreditările de mediu pentru un somon putred, împuțit, aflat în extincție?”

Greens senator Sarah Hanson-Young just pulled out a very large dead salmon in the Senate in a protest over the environmental laws and salmon farming ???? pic.twitter.com/GEfCFNC7vs