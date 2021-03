Proiectul 'Nessuno Escluso'. Discursurile Papei Francisc vor fi traduse în limbajul italian al semnelor

Discursurile Papei Francisc vor fi traduse în limbajul italian al semnelor. Proiectul 'Nessuno Escluso' este menit să dureze un an, cu speranţa de a putea deveni un serviciu permanent.

Discursurile Papei Francisc vor fi traduse în limbajul italian al semnelor (LIS) timp de un an, începând de duminică 4 aprilie.Este vorba despre un proiect experimental prin care Vaticanul doreşte extinderea acestui serviciu persoanelor cu deficit de auz, relatează miercuri EFE.

Rugăciunea Angelus şi Audienţele Generale vor fi traduse în direct în LIS prin intermediul canalului YouTube al site-ului Vatican News, a informat miercuri acest portal de ştiri, conform Agerpres.

Şi discursurile papei vor fi prezentate în acest format pentru a deveni accesibile celor cu dizabilităţi de comunicare.

'Reiterez necesitatea de a furniza instrumente adecvate şi accesibile pentru transmiterea credinţei. Sper, de asemenea, că acestea vor fi puse la dispoziţia celor care au nevoie de ele într-un mod cât mai gratuit posibil, chiar şi prin intermediul noilor tehnologii, care s-au dovedit atât de importante pentru toată lumea în această perioadă de pandemie', declarase anul trecut Papa Francisc.

Proiectul 'Nessuno Escluso' este menit să dureze un an, cu speranţa de a putea deveni un serviciu permanent

Pornind de la acest apel al papei, cuprins în Mesajul pentru Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi, din 2020, Departamentul de Comunicare al Sfântului Scaun lansează în Duminica Paştelui Catolic proiectul 'Nessuno Escluso' (Nimeni exclus).

Proiectul are caracter experimental şi va fi lansat cu prilejul mesajului de Paşte 'Urbi et Orbi' al papei. 'Nessuno Escluso' este menit să dureze un an, cu speranţa de a putea deveni un serviciu permanent, în mai multe limbi', potrivit Vatican News.

De asemenea, în următoarele luni va fi creată o aplicaţie destinată persoanelor cu dizabilităţi senzoriale, cu atenţie specială faţă de persoanele cu deficienţă de vedere şi nevăzători şi faţă de persoanele cu dizabilităţi de comunicare.

Traducerea în limbajul semnelor va fi coordonată de călugăriţa Veronica Donatello, responsabila Serviciului naţional pentru îngrijirea pastorală a persoanelor cu dizabilităţi din cadrul Conferinţei Episcopale din Italia. Ca şi anul trecut, în colaborare cu canalul italian de televiziune Tv2000, traducerea în italiană în limbajul mimico-gestual va fi oferită în timpul celebrărilor din Triduum-ul Pascal pe canalul YouTube LIS.