Proiect: Elevii și stundenții vor fi testați antidrog. Cei care refuză riscă închisoare

Cum era de aşteptat, propunerea a stârnit un val de nemulţumiri, atât în rândul tinerilor cât şi al părinţilor, care trebuie să îşi dea acordul atunci când e vorba despre minori. În faţa jurnaliştilor, iniţiatorul legii a dat explicaţii cel puţin confuze, scrie observatornews.ro.

Controale-fulger în şcoli, licee şi facultăţi şi pedepse extrem de dure pentru cei care refuză să fie testaţi. Aşa vrea un deputat să combată traficul de stupefiante în rândul tinerilor. Proiectul de lege ajuns în posesia jurnaliştilor Observator nu face în niciun fel distincţia între minori şi majori în ceea ce priveşte pedepsele. În plus, nu apare nicăieri necesitatea acordului părinţilor pentru această testare. Nici explicaţiile confuze ale iniţiatorului nu aduc mai multă lumină. Proiectul nu prevede niciun fel de pedeapsă pentru cei care ies pozitivi la testele antidrog. În schimb, după adoptarea legii, Guvernul ar urma să stabilească exact atât ce se va întâmpla cu aceştia cât şi cum se vor desfăşura controalele. "Pedepsele astea nu ar face decât situaţia mai rea. Noi suntem în total cealaltă direcţie faţă de Europa. Ideea mi se pare bună însă din ce sunt obişnuit probabil execuţia nu va fi la fel de bună" este părerea unui tânăr întrebat de reporterul Observator.

Drogurile, problemă naţională

Drogurile ilicite și alcoolul sunt adesea consumate împreună în mediile recreaţionale. Prin studiul “Consumul de droguri în rândul tinerilor care frecventează medii recreaționale”, Agenţia Naţională Antidrog şi-a propus să exploreze această problematică în rândul populației tinere din România, cu vârsta cuprinsă între 15 şi 34 ani, care frecventează diferite locaţii de petrecere a timpului liber (festivaluri, concerte, cluburi etc.)

Pentru majoritatea drogurilor ilicite incluse în studiu, cele mai mari prevalențe ale consumului de-a lungul vieții se observă în rândul participanților la festivaluri/ concerte:

• Cocaina: 4,7% - face to face, față de 2,8% - online

• Amfetamine: 3,8% - face to face, față de 2,4% - online

• Ecstasy: 6,5% - face to face, față de 4,4% - online

• LSD: 3,1% - face to face, față de 1,8% - online

• Ciuperci halucinogene: 2,7% - face to face, față de 2,5% - online

• NSP: 4,1% - face to face, față de 2,6% - online

Potrivit studiului amintit, procurarea de droguri în locații este destul de facilă, din perspectiva participanților la focus-grupuri: unii patroni/manageri ignoră astfel de comportamente, iar alții – mai puțini, descurajează în mod activ consumul și distribuția în localurile pe care le gestionează. În foarte multe cazuri, conform participanților la focus grupuri, tinerii practică „warm-up” înainte de a ajunge într-un local sau la un eveniment (consumă droguri sau alcool), iar odată ajunși în locație, sunt interesați mai curând de a-i impresiona pe ceilalți decât de a se simți bine.

Referitor la cât de ușor sau de greu ar fi să obțină droguri ilicite la evenimentul la care participă, 41,2% dintre consumatorii de droguri participanți la festivaluri/ concerte percep acest lucru ca fiind foarte ușor sau destul de ușor, în timp ce, doar 17,9% îl consideră un lucru imposibil. În schimb, cea mai mare parte din consumatorii de droguri recrutați din mediul online consideră că au obținut ultima dată drogurile ușor sau destul de ușor (83,7%), în timp ce, doar pentru 3% acest lucru a fost imposibil.

