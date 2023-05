Proiect de lege pentru depăşirea pe linie continuă. Detaliile care mai mult încurcă: Înseamnă că pot depăşi şi în curbă şi pe ceaţă

Fotografie de la Emre Can Acer, Pexels

Mai mulţi parlamentari PSD au depus un proiect de lege care ar urma să permită depăşirea pe linie continuă în trafic, dar cu anumite condiţii.

"Prin manevra de depăşire se poate încălca marcajul continuu, simplu sau dublu, care desparte sensurile de mers, pentru depăşirea obstacolelor de orice natură, oprite, staţionate sau care se deplasează cu viteză mai mică de 30 km/h, doar dacă vizibilitatea asupra drumului este asigurată pe o distanţă mai mare de 20 m, iar lăţimea drumului este de cel puţin 7 m”, se arată în noul proiect legislativ. CITEŞTE AICI MAI MULTE

"Aici e cu două tăişuri. Este nefiresc să stai în spatele unui vehicul foarte lent, o căruţă spre exemplu. Linia continua poate fi şi pe o lungime de 2-3 km. Este adevărat că poliţistul nu îţi ia permisul dacă depăşeşti o căruţă pe linie continuă, dar legal aşa ar trebui, să te lase fără. Din dorinţa de a reglementa situaţia, s-a venit cu propunerea.

Dar propunerile care intră în detalii foarte multe de multe ori încurcă. Cum e treaba aia cu 20 m. E foarte puţin. Şi asta înseamnă că pot depăşi şi în curbă, şi pe ceaţă, etc", a explicat Titi Aur la DC Conducem.

Exemplu cu legea circulaţiei: S-a anulat tot



"Am un alt exemplu pentru detalierea exagerată care duce la confuzie. În 2023 s-a actualizat legea circulaţiei pe drumuri publice. La art 123, lit h, scrie aşa: trebuie să reduci viteza sub 30 km/h în localitate, respectiv 50 km/h în afara localităţii în mai multe locuri. Şi sunt acolo trecute intersecţii, dacă e zăpadă, etc, iar la punctul h e trecută trecerea de pietoni. Adică la trecerea de pietoni trebuia să treci cu cel mult 30 km/h în localitate. Dar s-a venit cu o modificare care mai mult a încurcat.

Şi acum punctul h scrie aşa: trebuie redusă viteza la trecerea de pietoni nesemaforizată, semnalizată prin indicator şi marcaje, când drumul public are cel mult o bandă pe sens, iar pietonii aflaţi pe trotuar, în imediata apropiere a părţii carosabile, intenţionează să se angajeze în traversare. Şi acum vin eu cu o întrebare. Dacă am trecere de pietoni şi am nişte pietoni în apropiere care intenţionează să traverseze, nu trebuie să opresc să le dau prioritate? Ba da. Dar prin acest articol, se anulează totul. Conform acestui articol, când văd pietoni că vor să traverseze, eu trec cu 30 km/h. Că aşa spune legea", a mai precizat Titi Aur.

