Programul „Noua Casă“ 2022. Nancu (FNGCIMM): E clar că nu o să ne mai întâlnim cu anii 2020 și 2021. Pandemia și-a spus cuvântul

Dumitru Nancu, directorul general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, a vorbit despre programul „Noua Casă“ în anul 2022:

„Programul Noua Casă a apărut tocmai în perioada 2009, ca o măsură anti-ciclică. Până în prezent sunt 300.000 de români care au aplicat la acest program, 3 din 4 credite ipotecare sunt luate prin programul Noua Casă, dar, din păcate, în această perioadă avem un plafon de 1,5 miliarde de lei.

Avem 14 instituții financiare cu care avem convenții de colaborare, iar până în prezent avem 6787 de credite aprobate în cadrul programului Prima Casă. S-a consumat 60% din plafonul alocat.

Sunt trei instituții financiare care au cerut suplimentarea și văd în ultima lună o accelerare a consumului plafonului. Este clar că nu o să ne mai întâlnim cu anii 2020 și 2021, pentru că anul trecut, după 2 luni, nu mai aveam plafon. Programul a început în februarie, iar la începutul lui iunie nu mai aveam plafon.

Atunci era munca de acasă, școala de acasă, iar românii au optat pentru o nouă casă. Se modificase și plafonul, de la 59.000 s-au făcut două plafoane, de 79.000 de euro și 140.000 de euro, dar, în acest moment, putem spune că programul funcționează la parametri normali dinaintea pandemiei. Am făcut o comparație cu 2018 și 2019, iar până la sfârșitul anului sigur va fi consumat acest plafon de garantare“, a spus, la DC News, Dumitru Nancu, directorul general al FNGCIMM.

Dumitru Nancu, directorul general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, a fost întrebat privitor la pașii de urmat ai antreprenorilor care vor să aplice la programul IMM Invest:

„Ce trebuie să facă un antreprenor care vrea să se înscrie într-unul din aceste programe? Care sunt etapele de înscriere și cât de complicate sunt toate aceste proceduri?“, a întrebat jurnalistul Mihai Ciobanu.

„Este foarte simplu. Intră pe site-ul nostru www.imminvest.ro și accesează programul în funcție de codul CAEN principal pe care vrea să-l acceseze. Poate un antreprenor are cod CAEN principal producția, dar are și secundar construcțiile. Atunci bifează unul din programe. Dacă are pe comerț, se duce pe IMM Invest, introduce CUI-ul, iar aplicația îi preia toate datele din Registrul Comerțului, inclusiv codul CAEN care este autorizat la Registrul Comerțului.

Se depune o declarație online că ești IMM, că ai până în 249 de angajați, o cifră de afaceri de maxim 50 de milioane de euro, se completează această declarație conform Legii 346 din 2044, cu modificările și completările ulterioare, se încarcă, se adaugă o copie după buletin a administratorului, se semnează și se trimite în aplicație (...)“, a conchis, la DC News, Dumitru Nancu, directorul general al FNGCIMM (citește continuarea AICI).

