Ce trebuie să facă antreprenorii care vor să aplice la IMM Invest Plus. Dumitru Nancu (FNGCIMM): Totul este online. Avem control triplu!

Dumitru Nancu, directorul general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, a fost întrebat privitor la pașii de urmat ai antreprenorilor care vor să aplice la programul IMM Invest:

„Ce trebuie să facă un antreprenor care vrea să se înscrie într-unul din aceste programe? Care sunt etapele de înscriere și cât de complicate sunt toate aceste proceduri?“, a întrebat jurnalistul Mihai Ciobanu.

„Este foarte simplu. Intră pe site-ul nostru www.imminvest.ro și accesează programul în funcție de codul CAEN principal pe care vrea să-l acceseze. Poate un antreprenor are cod CAEN principal producția, dar are și secundar construcțiile. Atunci bifează unul din programe. Dacă are pe comerț, se duce pe IMM Invest, introduce CUI-ul, iar aplicația îi preia toate datele din Registrul Comerțului, inclusiv codul CAEN care este autorizat la Registrul Comerțului.

Se depune o declarație online că ești IMM, că ai până în 249 de angajați, o cifră de afaceri de maxim 50 de milioane de euro, se completează această declarație conform Legii 346 din 2044, cu modificările și completările ulterioare, se încarcă, se adaugă o copie după buletin a administratorului, se semnează și se trimite în aplicație.

Tot acolo beneficiarul trebuie să selecteze banca, după ce se face eligibilitatea de către consilierii noștri financiari și se verifică dacă este în dificultate sau nu și se transmite instituției financiar-bancare. Banca are la dispoziție 7 zile în care analizează acordarea creditului. După cele 7 zile se transmite online prin aplicația noastră Web Plafon, totul fiind online. Colegii noștri mai fac o verificare pe lângă cea făcută de bancă, după care se acordă cele două componente, componenta de ajutor de stat, adică dobânda pe 12 luni, comisionul de administrare și comisionul de risc, și, bineînțeles, 90% sau cât dorește întreprinzătorul să fie garantat.

Avem departament care monitorizează toate aceste garanții, din momentul acordării până în momentul implementării. Monitorizează și banca pentru că lunar se vine la plată cu acel ajutor de stat. Pe 15 ale lunii, banca, cu toți beneficiarii, ne transmite facturile în baza cărora a acordat acel credit. Avem triplu control“, a conchis, la DC News, Dumitru Nancu, directorul general al FNGCIMM.

IMM Invest Plus, aproape 5.000 de cereri în nici două săptămâni. Nancu (FNGCIMM): Cea mai mare schemă de ajutor de stat este a României

Dumitru Nancu, directorul general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, a spus care sunt efectele semnării, săptămâna trecută, a Convenției pentru IMM Invest Plus:

„Prin ordinul comun al ministrului Finanțelor, al ministrului Antreprenoriatului și Turismului și ministrului Dezvoltării s-a consemnat, practic, începerea programului IMM Invest Plus. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial, iar la Palatul Victoria s-au semnat convențiile de garantare între finanțator, care este Ministerul Finanțelor Publice, și cele trei fonduri implementatoare: Fondul național de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii, care are, din cele 17,5 miliarde de lei, 14,5 miliarde plafon alocat pentru cele 5 componente pe care le garantează, Fondul de garantare a creditului rural și Fondul de contragarantare (...)“, a spus Dumitru Nancu, directorul general al FNGCIMM (citește continuarea AICI).

