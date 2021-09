Programul meciurilor din Europa League, sezonul 2021 - 2022. Finala, pe 18 mai 2022

Finala celei de 51 ediții a competiției va avea loc pe 18 mai 2022, pe stadionul Ramón Sánchez Pizjuán din Sevillia.

Etapa 1

Miercuri, 15 septembrie

Grupa C: Spartak Moskva 0-1 Legia Varșovia

Joi, 16 septembrie

Grupa A: Rangers vs Lyon (21:00 CET), Brøndby vs Sparta Praga (21:00 CET)

Grupa B: PSV Eindhoven vs Real Sociedad (21:00 CET), Monaco vs Sturm Graz (21:00 CET)

Grupa C: Leicester vs Napoli (21:00 CET)

Grupa D: Olympiacos vs Royal Antwerp (21:00 CET), Eintracht Frankfurt vs Fenerbahçe (21:00 CET)

Grupa E: Galatasaray vs Lazio (18:45 CET), Lokomotiv Moskva vs Marseille (18:45 CET)

Grupa F: Midtjylland vs Ludogorets (18:45 CET), Steaua Roșie vs Braga (18:45 CET)

Grupa G: Leverkusen vs Ferencváros (18:45 CET), Real Betis vs Celtic (18:45 CET)

Grupa H: GNK Dinamo vs West Ham (18:45 CET), Rapid Viena vs Genk (18:45 CET)

Etapa 2

Joi, 30 septembrie

Grupa A: Sparta Praga vs Rangers (18:45 CET), Lyon vs Brøndby (18:45 CET)

Grupa B: Real Sociedad vs Monaco (18:45 CET), Sturm Graz vs PSV Eindhoven (18:45 CET)

Grupa C: Legia Varșovia vs Leicester (18:45 CET), Napoli vs Spartak Moskva (18:45 CET)

Grupa D: Royal Antwerp vs Eintracht Frankfurt (18:45 CET), Fenerbahçe vs Olympiacos (18:45 CET)

Grupa E: Lazio vs Lokomotiv Moskva (21:00 CET), Marseille vs Galatasaray (21:00 CET)

Grupa F: Ludogorets vs Steaua Roșie (21:00 CET), Braga vs Midtjylland (21:00 CET)

Grupa G: Celtic vs Leverkusen (21:00 CET), Ferencváros vs Real Betis (21:00 CET)

Grupa H: Genk vs GNK Dinamo (21:00 CET), West Ham vs Rapid Viena (21:00 CET)

Etapa 3

Marți, 19 octombrie

Grupa G: Celtic vs Ferencváros (16:30 CET))

Miercuri, 20 octombrie

Grupa C: Spartak Moskva vs Leicester (16:30 CET)

Joi 21 octombrie

Grupa A: Sparta Praga vs Lyon (21:00 CET), Rangers vs Brøndby (21:00 CET)

Grupa B: PSV Eindhoven vs Monaco (21:00 CET), Sturm Graz vs Real Sociedad (21:00 CET)

Grupa C: Napoli vs Legia Varșovia (21:00 CET)

Grupa D: Fenerbahçe vs Royal Antwerp (18:45 CET), Eintracht Frankfurt vs Olympiacos (21:00 CET)

Grupa E: Lazio vs Marseille (18:45 CET), Lokomotiv Moskva vs Galatasaray (21:00 CET)

Grupa F: Ludogorets vs Braga (18:45 CET), Midtjylland vs Steaua Roșie (18:45 CET)

Grupa G: Real Betis vs Leverkusen (18:45 CET)

Grupa H: Rapid Viena vs GNK Dinamo (18:45 CET), West Ham vs Genk (21:00 CET)

Etapa 4

Joi, 4 noiembrie

Grupa A: Lyon vs Sparta Praga (18:45 CET), Brøndby vs Rangers (18:45 CET)

Grupa B: Real Sociedad vs Sturm Graz (18:45 CET), Monaco vs PSV Eindhoven (18:45 CET)

Grupa C: Legia Warszawa vs Napoli (18:45 CET), Leicester vs Spartak Moskva (21:00 CET)

Grupa D: Olympiacos vs Eintracht Frankfurt (18:45 CET), Royal Antwerp vs Fenerbahçe (21:00 CET)

Grupa E: Galatasaray vs Lokomotiv Moskva (18:45 CET), Marseille vs Lazio (21:00 CET)

Grupa F: Braga vs Ludogorets (21:00 CET), Steaua Roșie vs Midtjylland (21:00 CET)

Grupa G: Leverkusen vs Real Betis (21:00 CET), Ferencváros vs Celtic (21:00 CET)

Grupa H: Genk vs West Ham (18:45 CET), GNK Dinamo vs Rapid Viena (21:00 CET)

Etapa 5

Miercuri, 24 noiembrie

Grupa C: Spartak Moskva vs Napoli (16:30 CET)

Joi, 25 noiembrie

Grupa A: Rangers vs Sparta Praga (21:00 CET), Brøndby vs Lyon (21:00 CET)

Grupa B: PSV Eindhoven vs Sturm Graz (21:00 CET), Monaco vs Real Sociedad (21:00 CET)

Grupa C: Leicester vs Legia Varșovia (21:00 CET)

Grupa D: Olympiacos vs Fenerbahçe (21:00 CET), Eintracht Frankfurt vs Royal Antwerp (21:00 CET)

Grupa E: Galatasaray vs Marseille (18:45 CET), Lokomotiv Moskva vs Lazio (18:45 CET)

Grupa F: Midtjylland vs Braga (18:45 CET), Steaua Roșie vs Ludogorets (18:45 CET)

Grupa G: Leverkusen vs Celtic (18:45 CET), Real Betis vs Ferencváros (18:45 CET)

Grupa H: GNK Dinamo vs Genk (18:45 CET), Rapid Viena vs West Ham (18:45 CET)

Etapa 6

Joi, 9 decembrie

Grupa A: Sparta Praga vs Brøndby (18:45 CET), Lyon vs Rangers (18:45 CET)

Grupa B: Real Sociedad vs PSV Eindhoven (18:45 CET), Sturm Graz vs Monaco (18:45 CET)

Grupa C: Legia Varșovia vs Spartak Moskva (18:45 CET), Napoli vs Leicester (18:45 CET)

Grupa D: Royal Antwerp vs Olympiacos (18:45 CET), Fenerbahçe vs Eintracht Frankfurt (18:45 CET)

Grupa E: Lazio vs Galatasaray (21:00 CET), Marseille vs Lokomotiv Moskva (21:00 CET)

Grupa F: Ludogorets vs Midtjylland (21:00 CET), Braga vs Steaua Roșie (21:00 CET)

Grupa G: Celtic vs Real Betis (21:00 CET), Ferencváros vs Leverkusen (21:00 CET)

Grupa H: Genk vs Rapid Viena (21:00 CET), West Ham vs GNK Dinamo (21:00 CET)

Notă: Regula actuală de a nu permite accesul fanilor în deplasare la meciurile din competițiile de club ale UEFA este în curs de revizuire de către UEFA, iar o decizie ulterioară va fi comunicată în zilele următoare. Îi sfătuim pe fani să nu facă niciun fel de aranjamente de călătorie înainte de comunicarea unei decizii.



Programul etapelor eliminatorii

Tragerea la sorți a meciurilor de baraj din faza eliminatorie: 13 decembrie 2021

Repriza eliminatorie a fazei eliminatorii: 17 și 24 februarie 2022

Tragerea la sorți a 16-imilor de finală: 25 februarie 2022

16-imile de finală: 10 și 17 martie 2022

Tragerea la sorți a sferturilor și semifinalelor: 18 martie 2022

Sferturile de finală: 7 și 14 aprilie 2022

Semifinale: 28 aprilie și 5 mai 2022

Finala: 18 mai 2022