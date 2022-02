Programele Rabla Clasic și Rabla Plus 2022, amânate pentru 'cel târziu marți, 8 februarie' / Foto Georgi Petrov Pexels

Programele Rabla Clasic și Rabla Plus 2022 se amână pentru marți, 8 februarie, față de data anunțată inițial, 4 februarie, a informat joi Administrația Fondului pentru Mediu.

'Anunț important! Ghidurile pentru Programele Rabla Clasic și Rabla Plus 2022 au fost trimise spre publicare în Monitorul Oficial în data de 02.02.2022. Ulterior publicării se vor lansa Programele Rabla Clasic și Rabla Plus 2022, cel târziu pe 8 februarie. #Rabla2022 #AFM', transmite Administrația Fondului pentru Mediu, pe pagina de Facebook a instituției.

Programul Rabla pentru automobile, aferent anului 2022, ar fi trebuit să înceapă la 1 februarie, conform anunțului făcut de ministrul Mediului, Tanczos Barna, la Antena 3, în data de 9 decembrie 2021. Ministrul a precizat că programul este văzut ca o măsură menită să reducă numărul de mașini vechi din România, lucru solicitat de Uniunea Europeană.

'Am crescut cu peste 50% bugetul la Rabla clasic. Scoaterea a peste 80.000 de mașini mai vechi de opt ani din circulație.'

„Măsura luată de Ministerul Mediului și care a fost întărită în 2021 a fost susținerea celor ce vor o mașină nouă. Am triplat bugetul la mașini electrice și am crescut cu peste 50% bugetul la Rabla clasic. Acest lucru înseamnă scoaterea a peste 80.000 de mașini mai vechi de opt ani din circulație. Lucrăm la eficientizarea programului Rabla Clasic și Rabla Plus, vorbim cu producătorii și importatorii de mașini să gasim o soluție mai eficientă pentru 2022, analizăm varianta tichetelor multiple, analizăm varianta obligativității pentru mașinile electrice de a scoate din circulație o mașină veche, analizăm impactul programului asupra mașinilor mai vechi de 15 ani sau mai vechi de opt ani. Este o analiză care se va finaliza în luna ianuarie”, a spus ministrul, la data respectivă.

Tanczos Barna a mai precizat că, în coaliție, vor fi discutate și măsurile de descurajare a achiziției de mașini vechi, respectiv posibilitatea apariției unei noi taxe. „Este o decizie politică, nu o pot lua eu în calitate de ministru. Se va analiza în coaliție, avem Guvern, avem o majoritate, se va discuta cu siguranță acest aspect”. Vezi articolul inițial aici!

