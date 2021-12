Programul Rabla 2022 începe în februarie

Programul Rabla pentru automobile aferent anului 2022 va începe la 1 februarie, a anunțat, joi, ministrul Mediului, Tanczos Barna, la Antena 3. Ministrul spune că programul este văzut ca o măsură menită să reducă numărul de mașini vechi din România, lucru solicitat de Uniunea Europeană.

„Măsura luată de Ministerul Mediului și care a fost întărită în 2021 a fost susținerea celor ce vor o mașină nouă. Am triplat bugetul la mașini electrice și am crescut cu peste 50% bugetul la Rabla clasic. Acest lucru înseamnă scoaterea a peste 80.000 de mașini mai vechi de opt ani din circulație. Lucrăm la eficientizarea programului Rabla Clasic și Rabla Plus, vorbim cu producătorii și importatorii de mașini să gasim o soluție mai eficientă pentru 2022, analizăm varianta tichetelor multiple, analizăm varianta obligativității pentru mașinile electrice de a scoate din circulație o mașină veche, analizăm impactul programului asupra mașinilor mai vechi de 15 ani sau mai vechi de opt ani. Este o analiză care se va finaliza în luna ianuarie”, a spus ministrul.

Tanczos Barna a precizat că, în coaliție, vor fi discutate și măsurile de descurajare a achiziției de mașini vechi, respectiv posibilitatea apariției unei noi taxe. „Este o decizie politică, nu o pot lua eu în calitate de ministru. Se va analiza în coaliție, avem Guvern, avem o majoritate, se va discuta cu siguranță acest aspect”.

Amintim că un nou caz cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2 a fost confirmat în România. Este vorba de un bărbat, contact al femeii din Brașov, care a fost repatriată din Africa de Sud.

Potrivit Ministerului Sănătății, noul caz a fost înregistrat la un bărbat, în vârstă de 56 de ani, din Brașov. Acesta este contact de familie cu pasagera cursei din Africa de Sud care a aterizat la București în data de 30 noiembrie 2021 și care a fost confirmată cu tulpina Omicron în data de 4 decembrie 2021.

Bărbatul este izolat la domiciliu, iar starea sa de sănătate este bună. Acesta este vaccinat cu schema completă de vaccinare.

Până în prezent, pe teritoriul României au fost confirmate trei cazuri cu varianta Omicron a virusului SARS-Cov-2.

Coronavirus, bilanț 9 decembrie: Din 74 de pacienți decedați, 70 erau nevaccinați

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 1.032 de cazuri de COVID-19 și 74 de decese, din care două anterioare. Din cele 74 de decese, 70 au fost raportate la persoane nevaccinate.

Până joi au fost înregistrate 1.790.571 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.584 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. Un număr de 1.709.702 de pacienți au fost declarați vindecați.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 1.032 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, dintre care 32 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.