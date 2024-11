Exporturile de mici și salam de Sibiu, interzise în SUA și Marea Britanie

"Mai sunt foarte puţine focare, într-adevăr, dar problema este că unele se sting şi altele apar, iar pesta porcină africană în momentul de faţă ne aduce mari prejudicii, întrucât noi suntem blocaţi la export. Nu la schimburi intracomunitare, pentru că pe piaţa intracomunitară, conform regulamentelor care sunt în vigoare şi sunt aplicabile, noi putem exporta atâta vreme cât producem cu materie primă eligibilă, dar pentru exportul în Marea Britanie suntem totalmente blocaţi. Marea Britanie, prin Brexit, nu mai se supune regulilor comunitare, cu toate că există un acord economic între Uniunea Europeană şi Marea Britanie şi se fac negocieri aproape lunare. În momentul de faţă, România este considerată de Marea Britanie ţară roşie din punct de vedere al pestei porcine africane", a precizat Tănase.



Ea a subliniat că o parte dintre procesatorii români care au expediat produse crud-uscate şi carne tocată către Marea Britanie, unde este cea mai mare comunitate de români, au înregistrat pagube economice însemnate din cauza blocării exporturilor.



"Au existat numeroase transporturi de carne tocată, de carne preparată, respectiv mici congelaţi, salamuri crud-uscate, produse din carne tratate la 70 de grade care au fost blocate de autorităţile veterinare din Marea Britanie. O parte dintre procesatorii care au expediat şi-au pierdut marfa, pentru că între timp a expirat şi înregistrează pagube economice însemnate. Noi, ca asociaţie, am făcut demersuri şi la premierul României, şi la Comisia Europeană şi la Ambasada României de la Londra pentru ca Marea Britanie să aplice aceleaşi reguli pe care le aplică şi Europa, însă deocamdată răspunsul este negativ. Ca atare, produsele din carne, dacă nu sunt tratate la 80 de grade nu pot să facă obiectul exportului în Marea Britanie. Deci comunitatea românească va fi lipsită de mititei şi de salam de Sibiu şi de alte produse crud-uscate şi este foarte păcat", a spus reprezentanta ARC pentru Agerpres.



Deşi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a intervenit atât la nivelul serviciilor veterinare din Marea Britanie cât şi prin reprezentanţa României la Bruxelles, răspunsul primit deocamdată este unul negativ.

România este ţară toată roşie din cauza pestei



"Şi noi, ca asociaţie, ne-am adresat direct Comisiei Europene şi răspunsul pe care l-am primit a fost că se va negocia în continuare, însă pentru moment Marea Britanie nu acceptă, pentru că România este ţară toată roşie din cauza pestei. Mai sunt şi alte ţări care au focare de pestă porcină africană, însă acolo este vorba de zonare. Când vorbim de zonare înseamnă că nu exporţi dintr-o zonă în care există focarul de pestă porcină africană, dar poţi din alta, la noi, din păcate, este sub interdicţie toată ţara", a spus Dana Tănase.



Reprezentanţii ANSVSA au anunţat recent că pesta porcină africană înregistrează un regres semnificativ din punct de vedere al numărului de focare, fiind deja iniţiate discuţii cu Comisia Europeană pentru a scoate în partea roz a restricţiilor judeţele unde timp de un an de zile nu au fost înregistrate focare.



În opinia Danei Tănase, o astfel de decizie de a trece anumite judeţe din zona roşie în zona roz ar fi foarte bună pentru că unităţile de procesare a cărnii din aceste judeţe ar putea exporta.



"Ar o ideea foarte bună, dar pentru asta trebuie să fie de acord Comisia Europeană, iar măsurile care sunt aplicate, de prevenire şi de reapariţie a focarelor de pestă trebuie să fie în vigoare. Deci, ideea ar fi genială, pentru că în felul acesta anumite unităţi de producţie, de procesare a cărnii, care sunt situate în zona roz sau în zonă în viitor indemnă de pestă, vor fac putea face export", a adăugat directorul executiv al ARC.



Pe de altă parte, şi exportul de salamuri crud-uscate către SUA este blocat în prezent pentru procesatorii români, în condiţiile în care doar în februarie anul acesta exportul a fost reluat, după o muncă de ani de zile.



"Nu doar pe Marea Britanie suntem afectaţi, ci şi pe SUA. S-a redeschis anul acesta exportul pe SUA, a fost o muncă pe care ANSVSA a desfăşurat-o de-a lungul cred că a 10 ani, dacă nu mă înşel, a reinstalat echivalenţa cu sistemul de control din Statele Unite şi au fost aprobate unităţi pentru exportul de salamuri crud-uscate şi unităţi pentru exportul de conserve. Cele care exportă conserve nu au nicio problemă, însă în ceea ce priveşte salamurile crud-uscate, acestea nu mai pot exporta. Întâi ni s-a dat acordul că putem exporta, după care s-a revenit şi acum avem interdicţie tot ca urmare a faptului că unităţile sunt plasate în ţară aflată în zona roşie. Am exportat foarte puţin. Noi am început practic în februarie, iar în iunie ne-a venit interdicţia. Pot spune că mai mult a fost o sondare a pieţei americane să vedem cum merg produsele. Produsele mergeau, mai ales că în Statele Unite există procesatori locali care fac un produs căruia îi spun Salam de Sibiu, dar pe gustul lor", a explicat reprezentantul procesatorilor români.



Dana Tănase susţine că pentru exportul din Statele Unite procesatorii români îndeplinesc "absolut toate condiţiile", dar SUA au venit cu nişte "măsuri draconice".

Dana Tănase: Pesta porcină africană ne omoară





"Ei au venit cu nişte măsuri draconice, astfel încât carnea care este folosită pentru producerea acestor salamuri crud-uscate să provină din unităţi aprobate pentru export în Statele Unite şi din ţări libere de pestă porcină africană. După aceea, carnea să stea la frig trei zile şi să fie dezosată. Vă daţi seama că asta nu este o carne care o iei cu doi euro pe kilogram, sunt nişte sume importante, iar produsele rezultate trebuie să fie supuse unui proces de maturare de 90 de zile. Deci îndeplinim toate aceste lucruri. Din păcate, pesta porcină africană ne omoară", a transmis ea.



Întrebată dacă există vreo şansă să se obţină până la finalul anului acordul pentru reluarea exporturilor în cele două ţări, după toate demersurile făcute, reprezentanta ARC nu s-a arătat prea optimistă.



"Nu cred anul acesta, aşa cum sunt lucrurile şi aşa cum am primit răspunsul de la Comisia Europeană vizavi de Marea Britanie. Se negociază în continuare pentru că este un on-going negocierea acestor certificate. Pentru Statele Unite, nu ştim ce să facem, ne gândim chiar dacă nu ar trebui să ne ducem să cerem audienţă la Comisia Europeană. Totul depinde de această boală", a afirmat Dana Tănase, director executiv al Asociaţiei Române a Cărnii (ARC).



Potrivit datelor ANSVSA, pe teritoriul României sunt active 25 de focare de pestă porcină africană, în timp ce în anii precedenţi s-au consemnat peste 1.000 de focare active. Pesta porcină africană a apărut în România în anul 2017. Pentru această boală nu există vaccin, singura metodă de protejare a sănătăţii animalelor fiind respectarea condiţiilor de biosecuritate. Aceasta nu afectează oamenii, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire, însă are un impact la nivel social şi economic, potrivit Agerpres.

