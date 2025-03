Psihologul Radu Leca dezvăluie impactul părinților toxici asupra copiilor și cum îi putem identifica: "Părintele toxic nu îți sugerează lucruri, ci ți le impune"

Psihoterapeutul Ramona A. Dumitru, realizatoarea emisiunii „DrPsy”, și invitatul său permanent, psihologul clinician Radu Leca, au discutat despre părinții toxici, despre cum influențează aceștia comportamentele copiilor prin deciziile lor și despre modul în care pot fi identificați.

"Totalitatea deciziilor care sunt luate de către părinte pentru adolescent o să-l influențeze."

"În conformitate cu ideea de așteptări ale adolescentului, noi trebuie să știm ceva neapărat. Totalitatea deciziilor care sunt luate în cazul concret, absolut corect, de către părinte pentru adolescent o să-l influențeze. ‘Unde vrei mamă să te duci? La filozofie sau arte plastice. Da, dar concret unde crezi că poți să intrii? La profil tehnic’. Atunci părintele spune ‘hai să punem următoarea grilă, iar tu intri în x sau y loc’. Evident că această decizie o să-l influențeze pe copil. El nu o să facă față la un liceu tehnic, dar nota lui o să fie pentru așteptările unui liceu tehnic. Mai vorbim și de elementele care țin de divertisment. Ele sunt așa ‘mamă te rog din suflet lasă-mă și pe mine să mă duc la o petrecere’. ‘Păi la petrecerea respectivă se consumă droguri? Nu știu. S-ar putea. Atunci nu te duci’. Nu s-a dus. Când ajunge să fie liber la facultate se va duce la celebrele free party-uri, unde găsești heroină, cocaină, ecstasy lichid, etc. Acolo hostessele angajate, pe lângă cele 3 straturi de gloss, primesc și ele ecstasy lichid. Evident că și ele ajung pe perfuzie seara târziu în noapte și tot așa. Aici avem elemente care țin, evident, de deciziile pozitive pe care părinții le iau la 15,16,17 ani când nu-i lasă pe copii. Au o structură argumentativă și spun ‘nu te duci acolo, fiindcă se consumă droguri’. Copilul după ce intră la facultate face 18 ani, se duce la facultate și va încerca să vadă cum sunt petrecerile, cadrele sociale, și nu neapărat drogurile în sine. Nu poți să știi niciodată, cu adevărat, ce se va întâmpla. Varianta optimă pentru un copil este să-l lase atâta timp cât este însoțit de un frate mai mare, de un verișor, de un prieten de familie foarte apropiat și de vârstă similară. În doi nu ți se poate face rău atât de ușor, dar singur fiind ți se poate face rău. Singura soluție pentru părinți este să accepte existența petrecerilor începând cu vârsta de 14 ani", a explicat psihologul clinician Radu Leca.

CITEȘTE ȘI: Un truc simplu prin care poți să dezvălui adevăratul caracter al partenerului tău. Dar mare atenție! S-ar putea să nu-ți placă ce găsești / video

"Părintele toxic are întotdeauna o formă de impunere."

"Le aduc aminte cu respect celor care au copii adolescenți acasă că sunt niște structuri, niște petreceri de 14+, care sunt înainte de majorat. În momentul în care își ridică buletinul dai o petrecere. Dai o petrecere într-o vilă închiriată, că așa am auzit că este trendul acum, cu DJ, cu taraf, unde există și riscul consumului de stupefiante. Dacă au senzația că o să scape de așa ceva n-au decât să trăiască într-o iluzie eternă. Petrecerea de la 18 ani va fi și mai rea. Dacă nu-i lași să descopere lucruri într-o manieră sănătoasă, la momentul la care trebuie, atunci totul se întoarce ca un boomerang. La 18 va vrea să vadă cum sunt drogurile, cum sunt lucrurile interzise, multe altele de altfel, și petrecerile. Părinții adesea se învinovățesc și spun ‘cu ce am greșit eu mă mamă de a ajuns copilul așa?’ Nu este o vină reală a părintelui, doar în cazul părinților toxici care își cresc copiii pentru ei înșiși. Părintele toxic are întotdeauna o formă de impunere. E o formă care te transformă dintr-un copil fericit într-unul trist. Părintele toxic este cel care nu îți sugerează lucruri, ci ți le impune cu o forță foarte mare ce te anulează din punct de vedere emoțional. Părintele toxic nu îți va da atenția de care tu ai nevoie, când îți va da îți va da foarte puțină, și când te va întreba de ce ești supărat, iar tu îi vei spune ‘că nu stai suficient de mult timp cu mine’, el se va justifica și îți va scoate ochii cu minutele petrecute cu tine. Părintele toxic e un om bolnav, din punctul meu de vedere, care nu ar fi trebuit să facă copii, doar dacă ar fi vrut să-i dea spre adopție sau spre părinții lui naturali, respectiv spre bunici. Totodată, majoritatea părinților toxici sunt cei care cer un nepot pe care să-l crească și să facă cu el ce nu au reușit cu propriul copil", a concluzionat psihologul Radu Leca.

Emisiunea poate fi urmărită sâmbătă, de la ora 12:00, pe DCNews și DCNews TV. Varianta înregistrată poate fi vizionată aici.

VEZI EMISIUNEA:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News