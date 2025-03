Iri Travel, lider de vânzări pentru litoralul bulgăresc: Albena, cea mai solicitată stațiune a familiilor cu copii

A fost creată ca o unică entitate, unde statul a acordat proprietarilor de terenuri acţiuni şi nu proprietăţi reale, după schimbările din 1989. Aşa a şi fost privatizată, ca o singură societate. Procesul a fost încheiat în 1997. La ora actuală, an de an, 60-70% dintre turiștii stațiunii sunt români, numărul acestora ridicându-se la sute de mii în fiecare sezon.

Albena a prelungit ofertele de early booking până la 31 martie, cu reduceri de 10%. Stațiunea este plină în proporție de 80% pentru minivacanțele de Paște și de 1 Mai, 70% dintre turiștii care aleg cele două perioade fiind români.

Din totalul hotelurilor din Albena, 18 sunt situate direct în dreptul plajei, 6 au servicii ultra all inclusive, 21 au servicii all inclusive, 3 servicii cu demipensiune, iar 5 hoteluri au acces gratuit la Aquapark. Fiecare turist, indiferent de hotelul unde este cazat, are acces la un sector de plajă fără a plăti nimic suplimentar, dacă beneficiază de servicii all inclusive. Societatea care stă în spatele stațiunii a renovat permanent hoteluri, a construit și câteva hoteluri noi. Dacă până în 2010, deja fuseseră de-a lungul timpului 300.000 de turiști din România (începând cu 2004-2005), la ora actuală, vorbim de milioane de români care au ales Albena.

”Turiștii români vor Albena în principal datorită condițiilor oferite la cazare precum și datorită condițiilor excelente ale plajelor sale perfecte. De asemenea, este stațiunea cea mai apropiată de România. Toți turiștii beneficiază de șezlonguri și de umbrele la plajă, iar cei care vin cu mașina proprie au asigurată parcarea, care este permanent păzită, la cel mai mic nivel de cost de pe litoralul bulgăresc. Mâncarea este foarte proaspătă și cât mai naturală, datorită faptului că societatea Albena deține ferme proprii, livezi de fructe și sere pentru legume.

O mare parte din hotelurile din Albena au fost renovate și s-au construit hoteluri noi de 5 stele. Albena este deținută de o singură companie, ceea ce îi conferă o coerență mare din punct de vedere al organizării, este stațiunea ideală pentru familii cu copii și se află pe podiumul stațiunilor din Bulgaria de la bun început. De asemenea, găzduiește multe concerte, festivaluri, competiții sportive, team buildinguri sau congrese pe diverse teme, inclusiv pentru companii sau organizații românești. Toate agențiile noastre partenere sunt extrem de mulțumite de serviciile stațiunii”, declară Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

Situată la doar 345 km de București (prin Vama Veche) și la 82 km de granița cu România, Albena oferă condiții excelente pentru turiști, cu o plajă de 5 stele, premiată cu distincția ecologică Blue Flag pentru calitatea nisipului fin și a apei curate. Plaja se întinde pe o lungime de peste 6 km și o lățime de până la 150 de metri, având o intrare lină în mare, perfectă pentru familiile cu copii.

Facilități pentru turiști

► Cazare și servicii premium: Toate hotelurile din Albena oferă turiștilor sezlonguri și umbrele gratuite începând cu al treilea rând de la mal. Primele două rânduri sunt contra cost, la un tarif informativ de 20 de leva pentru două șezlonguri și o umbrelă.

► Parcare organizată: Stațiunea dispune de trei zone de parcare cu tarife accesibile, începând de la 8 leva/24 ore (aproximativ 4 euro).

► Transport intern comod: Turiștii cazați în zona de parc pot ajunge la plajă fie pe jos, în aproximativ 10-15 minute, fie cu autobuze electrice gratuite. De asemenea, o scară rulantă facilitează accesul direct la plajă.

► Experiențe gastronomice: Peste 50% din fructele, legumele, vinul, mierea și carnea servite în restaurantele din Albena provin din producția proprie.

► Wellness și relaxare: Stațiunea dispune de centre spa și balneo de top, cu ape minerale hidrotermale recunoscute pentru beneficiile lor terapeutice.

O destinație perfectă pentru sportivi și iubitorii de activități recreative

Albena găzduiește diverse evenimente sportive și dispune de infrastructură modernă, inclusiv 22 de terenuri de tenis în aer liber și 3 acoperite, terenuri de fotbal și volei pe plajă, o bază de echitație și Albena Sport Hall, o sală multifuncțională pentru peste 50 de sporturi.

De asemenea, aquapark-ul Aquamania, clasat pe locul 8 în Europa de TripAdvisor, oferă distracție garantată pe o suprafață de 30.000 mp.

Evenimente și viață de noapte

Pe parcursul sezonului estival, Albena găzduiește numeroase concerte, competiții sportive și evenimente culturale. Pentru cei care doresc să se bucure de viața de noapte, stațiunea oferă cluburi exclusiviste în hotelurile Maritim Paradise Blue și Flamingo Grand.

