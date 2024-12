Bâlea Lac: A început construcția primului hotel de gheață din România

"Se ridică noul Hotel de Gheaţă de la Bâlea Lac, atracţie turistică unică pentru România. De câteva zile, în căldarea glaciară a lacului Bâlea e forfotă mare: se aud sunete de drujbe în funcţiune, motopompe de apă, motor de snowmobil... E atmosferă de şantier, cu meşteri şi agitaţie, deoarece au început lucrările de edificare a celui de-al 18 lea Hotel de Gheaţă. Unic în această regiune a Europei, Hotelul de Gheaţă de la Bâlea Lac va fi în lunile ce urmează, cu siguranţă, la fel ca şi în sezoanele trecute, obiectivul cel mai căutat de turiştii străini dornici de aventură, inedit şi multă adrenalină", se arată în comunicatul de presă.



Construcţia din acest an este asemenea celor din anii precedenţi, pentru că "tehnologia de construire este similară cu cea din anii trecuţi (se folosesc 'cărămizi' de gheaţă decupate din calota formată pe lacul Bâlea, ce se îmbină între ele cu 'mortar' din zăpadă şi apă, precum şi cantităţi foarte mari de zăpadă bine înmuiate cu apă, turnate peste cofraje, lăsate la îngheţat câteva zile), iar forma camerelor şi a celorlalte încăperi este de iglu, cu diferite diametre."



La Bâlea Lac, strat natural de 56 de centimetri de zăpadă





"Anul acesta, condiţiile meteorologice înregistrate la Bâlea Lac au fost foarte bune încă de la începutul lunii decembrie, astfel că am început ridicarea Hotelului de Gheaţă ceva mai devreme. Cred că de peste un deceniu nu am avut parte de aşa de multă zăpadă, temperaturi constant scăzute şi strat de gheaţă aşa de gros, în această perioadă a anului, iar această situaţie ne bucură tare. Aşadar, condiţiile meteorologice fiind ideale, am început în forţă şi până la această oră am finalizat pereţii şi acoperişurile primelor şapte igluuri. Lucrăm în continuare cu ambiţie şi dacă vremea nu ne va juca feste, vom putea deschide pentru vizitare şi primirea oaspeţilor, în Ajunul Crăciunului, aşa cum este tradiţia la Bâlea Lac', declară Arnold Gunter Klingeis, managerul Hotelului de Gheaţă de la Bâlea Lac.



Potrivit sursei citate, fiecare cameră a hotelului urmează să fie denumită după numele unui mare compozitor sau dirijor. Patronul hotelului doreşte să îl invite pe celebrul dirijor olandez Andre Rieu în această iarnă să viziteze Transfăgărăşanul şi Hotelul de Gheaţă de la Bâlea Lac.



La finalul lucrărilor, Hotelul de Gheaţă de la Bâlea Lac (sezon 2024 - 2025) va fi compus din 12 camere tip iglu, un bar, un restaurant cu zonă de servit masa, un hol de acces şi o zonă intermediară. În Hotelul de Gheaţă vor fi vernisate expoziţii de artă temporare, în colaborare cu galeria de artă Cluj Art din Cluj-Napoca.



Mobilierul (baza paturilor din camere, barul, mesele şi scaunele din restaurant) şi toate decoraţiunile din hotel vor fi realizare din gheaţă.



"În fiecare sezon, Hotelul de Gheaţă de la Bâlea Lac a atras câteva mii de vizitatori, turişti români dar şi din foarte multe ţări ale mapamondului. Anual cei mai mulţi oaspeţi ai Hotelului de Gheaţă sunt britanicii, o agenţie de turism de dincolo de Canalul Mânecii, specializată în organizarea de sejururi în locuri neobişnuite de pe glob, având pachete speciale pentru ineditul hotel din Masivul Făgăraş", potrivit Agerpres.

