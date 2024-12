Cine e pe primul loc după ce Dinamo a fost egalată dramatic de Sepsi OSK în minutul 90+9

Vezi și - Liga Campionilor: Rezultatele și clasamentul după partidele din etapa a 5-a



Dinamo a deschis scorul prin autogolul lui Branislav Ninaj (38), după ce portarul Roland Niczuly respinsese centrarea lui Hakim Abdallah. La acest scor, Dinamo era lider în Superligă.



Sepsi OSK a egalat in extremis, prin Denis Haruţ (90+9 - penalty), după ce Maxim Sivis l-a faultat pe olandezul Michael Breij. Dinamo a avut o bară, prin Dennis Politic (13), iar Cătălin Cîrjan a ratat şi el o ocazie bună (31).



Ninaj a mai fost de două ori în prim plan, în min. 29, când a reluat din câţiva metri, iar Alexandru Roşca a respins cu un reflex, şi în min. 49, când Marius Coman a marcat pentru oaspeţi, dar golul a fost anulat de arbitrajul video, pentru ofsaid la fundaşul slovac.



Sepsi OSK e neînvinsă de şapte etape, în care are patru victorii şi trei egaluri. Dinamo nu a pierdut de cinci etape, în care are trei victorii şi două egaluri. În tur, scorul a fost identic, 1-1.

Meciurile etapei a 18-a a Superligii de fotbal au loc de vineri până luni.

Rezultate:



Vineri 29 noiembrie



AFC Botoşani - FC Farul Constanţa 0-0, Stadion Municipal - Botoşani

Arbitru: Ionuţ Coza (Cernica/Ilfov); arbitri asistenţi: Marius Cristian Marchidanu (Brăila), Florian Alexandru Vişan (Galaţi); al patrulea oficial: Vlad Baban (Iaşi)

Arbitru video: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); arbitru asistent video: Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava)

Observatori: Liviu Ciubotariu (Galaţi) - CCA, Marin Barbu (Bixad/Satu Mare) - LPF



FC Rapid Bucureşti - FC Petrolul Ploieşti 1-1 (0-0), Giuleşti Superbet Arena - Bucureşti

Au marcat: Alexandru Paşcanu (54), respectiv Alexandru Tudorie (62).

Arbitru: Florin Andrei (Târgu Mureş); arbitri asistenţi: Ferencz Tunyogi (Zalău), Stelian Slabu (Braşov); al patrulea oficial: Iulian Dima (Bucureşti) - arbitru de centru, din minutul 77

Arbitru video: Andrei Florin Chivulete (Bucureşti); arbitru asistent video: Sorin Costreie (Voluntari)

Observatori: Augustus Constantin (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Octavian Goga (Braşov) - LPF



Sâmbătă 30 noiembrie



Unirea Slobozia - AFC Hermannstadt 1-2 (1-0), Clinceni Arena - Clinceni

Au marcat: Ionuţ Coadă (20), respectiv Aurelian Chiţu (49), Silviu Balaure (90+5).

Arbitru: Iuliana Elena Demetrescu (Râmnicu Vâlcea); arbitri asistenţi: Mihaela Ţepuşă (Buzău), Ionuţ Traian Neacşu (Bucureşti); al patrulea oficial: Bogdan Dumitrache (Bucureşti)

Arbitru video: Sebastian Colţescu (Bucureşti); arbitru asistent video: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe)

Observatori: Andrei Ioniţă (Bucureşti) - CCA, Romulus Chihaia (Bucureşti) - LPF



Gloria Buzău - ACSM Politehnica Iaşi 2-0 (1-0), Stadion Gloria - Buzău

A marcat: Ricardo Matos (9, 72 - penalty).

Cartonaşe roşii: Mihai Bordeianu (Poli Iaşi, 90+5), Andrei Gheorghiţă (Poli Iaşi, 90+6).

Arbitru: Ovidiu Robu (Chitila); arbitri asistenţi: Mircea Orbuleţ (Bucureşti), Cosmin Bojan (Târgu Mureş); al patrulea oficial: Andrei Moroiţă (Ploieşti)

Arbitru video: Sorin Costreie (Voluntari); arbitru asistent video: Andrei Antonie (Bucureşti)

Observatori: Corneliu Fecioru (Bucureşti) - CCA, Viorel Anghelinei (Galaţi) - LPF



Duminică 1 decembrie

Universitatea Craiova - FC CFR 1907 Cluj (Stadion Ion Oblemenco - Craiova, 20:30)



Luni 2 decembrie

FC Universitatea Cluj - AFC UTA Arad (Cluj Arena - Cluj-Napoca, 17:30)

Oţelul Galaţi - FC FCSB (Stadion Oţelul - Galaţi, 20:30)





Clasament loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Universitatea Cluj 17 8 6 3 25-14 30

2 Dinamo 18 7 8 3 27-19 29

3 Universitatea Craiova 17 7 7 3 28-17 28

4 CFR Cluj 17 7 7 3 28-20 28

5 FCSB 17 7 6 4 23-18 27

6 Petrolul Ploieşti 18 6 9 3 19-15 27

7 Sepsi OSK 18 7 5 6 25-21 26

8 Rapid 18 5 10 3 22-17 25

9 Oţelul Galaţi 17 5 8 4 13-12 23

10 Poli Iaşi 18 6 3 9 18-26 21

11 Farul 18 5 6 7 17-24 21

12 FC Hermannstadt 18 5 4 9 21-31 19

13 UTA 17 4 6 7 15-19 18

14 FC Botoşani 18 4 6 8 15-23 18

15 Unirea Slobozia 18 5 3 10 15-25 18

16 Gloria Buzău 18 4 4 10 18-28 16



Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News