Iluzie optică. Marea Piramidă din Giza nu are atâtea laturi câte credeai / foto în articol

Dacă ai spus cinci sau trei, de asemenea ai greșit. Numărul corect de laturi nu a fost confirmat până când pilotul Forțelor Aeriene Britanice P. Groves a fotografiat piramida de sus în 1926. Din acel punct s-a putut observa câte laturi are, de fapt, Marea Piramidă din Giza, potrivit IFL Science.

„Marea Piramidă din Giza este cunoscută pentru o caracteristică uimitoare de concavitate, fiecare dintre cele patru fețe ale sale fiind ușor concavă de-a lungul liniei centrale, de la bază până la vârf,” a explicat Akio Kato de la Departamentul de Matematică și Fizică al Universității Kanagawa din Japonia, într-o lucrare din 2023.

„Cu alte cuvinte, Marea Piramidă este o piramidă concavă octogonală, mai degrabă decât o piramidă pătrată standard. Această concavitate este [prea] subtilă pentru a fi văzută din orice poziție de la sol, dar poate fi observată din aer.”, a adăugat el.

Aceste adâncituri, deși nu sunt vizibile de la nivelul solului, par să adauge stabilitate și durabilitate piramidelor.

„Straturile înclinate, împreună cu baza întărită, erau necesare pentru stabilitatea pe termen lung a Piramidei împotriva forțelor naturale severe, cum ar fi compresia gravitațională ridicată, cutremurele și furtunile, subliniind faptul fezabil că Piramida a experimentat furtuni severe de peste 500 de ori în cei 4.500 de ani,” a scris Kato în lucrare.

„Punctul crucial despre stabilitate este că efectele unor astfel de forțe naturale sunt destul de diferite între miezul format din straturi înclinate și cel din straturi complet orizontale, în sensul că primul poate fi strâns pentru a deveni mai puternic în timp, dar al doilea s-ar dezintegra și ar deveni mai slab în timp.”, a mai zis el.

Deși egiptenii antici erau clar buni ingineri – dovadă fiind faptul că piramidele există și astăzi – nu erau perfecți. Mai multe coridoare și camere sigilate din interiorul piramidei egiptene ar fi putut fi abandonate de constructori când s-a constatat că erau instabile, făcând neclar dacă aceste laturi suplimentare au fost o alegere de design intenționată pentru durabilitate sau doar un accident fericit.

Prin urmare, dacă până în prezent credeai că marea piramidă din Giza are 4 fețe, ai greșit. Aceasta are 8 fețe, datorită celor patru adâncituri care fac laturile concave, după cum se poate observa în imaginea de mai jos.

Great trivia question to use on your friends…



The Great Pyramid is actually 8-sided, not 4. pic.twitter.com/ZIZYDzA5gX