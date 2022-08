Profit record pentru compania rusă Gazprom: 41,75 miliarde de dolari doar în primul semestru din 2022

La Adunarea Generală Anuală din iulie, acţionarii Gazprom au votat împotriva acordării unor dividende în valoare de 1.240 miliarde de ruble pentru anul 2021, apreciind că plata acestora nu ar fi o mişcare rezonabilă în contextul actual. A fost pentru prima dată din 1998 când Gazprom nu a distribuit dividende, potrivit Agerpres.



"În pofida presiunii sancţiunilor şi a mediului nefavorabil extern, grupul Gazprom Group a raportat venituri şi profituri record în primul semestru din 2022, în timp ce şi-a redus la minim datoria netă şi gradul de îndatorare". După ajustări, baza pentru plata dividendelor a ajuns la 2.400 miliarde de ruble, a anunţat Famil Sadygov, adjunctul şefului Gazprom.



Board-ul Gazprom a recomandat pentru primul semestru din 2022 distribuirea unor dividende de 51,03 ruble (0,8558 dolari) pentru o acţiune obişnuită, astfel încât valoarea totală a dividendelor ajunge la 1.208 miliarde de ruble (20,26 miliarde de dolari).



Şi acţionarii trebuie să se pronunţe în privinţa plăţii dividendelor. Adunarea Generală Extraordinară este programată în 30 septembrie.



De asemenea, Sadygov a declarat că Gazprom intenţionează să continue politica sa de dividende, care vizează plata sub formă de dividende a cel puţin 50% din profitul net ajustat.



Gazprom a anunţat luna aceasta că preţurile europene la gaze ar putea creşte iarna aceasta cu 60%, la peste 4.000 dolari per 1.000 metri cubi, deoarece exporturile şi producţia companiei ruse de stat continuă să scadă, în urma sancţiunilor occidentale.



În primăvară, la hub-ul TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă pentru gazul natural în Europa, cotaţiile au atins nivelul record de aproape 335 de euro pentru un Megawatt oră (MWh).



Per total, exporturile de gaze ale Gazprom au scăzut cu 36,2%, la 78,5 miliarde metri cubi, în perioada ianuarie - 15 august, în timp ce producţia a înregistrat un declin de 13,2%, la 274,8 miliarde metri cubi, faţă de anul precedent, se arată în comunicatul companiei ruse.

Preţurile energiei în Europa au scăzut marţi, în urma indiciilor că regiunea accelerează eforturile de a atenua o criză care ameninţă să provoace recesiune.



În Germania, contractele futures de energie pentru anul viitor au scăzut cu 26%, în timp ce în Ţările de Jos preţul gazelor naturale a înregistrat un declin de 11%. Ambele contracte au scăzut şi luni, după creşterea record de săptămâna trecută.



Preţurile au fost extrem de volatile în ultimele zile, din cauza nivelului redus al tranzacţiilor şi a sporirii incertitudinilor.



Uniunea Europeană se pregăteşte să intervină rapid pentru a atenua creşterea costurilor cu energia, care alimentează inflaţia şi sporeşte riscul recesiunii. Şi capacităţile de stocare a gazelor din regiune se umplu rapid, sporind şansele ca Europa să treacă de această iarnă, fiind bine aprovizionată.

"Ca guvern interimar, dorim să finalizăm ceea ce avem deja ca un acord", a declarat premierul interimar Galab Donev într-un interviu difuzat luni seara.



Bulgaria este foarte dependentă de resursele energetice ruseşti, iar Rusia i-a sistat livrările de gaze, în pofida unui contract valabil până la sfârşitul anului 2022, după ce fostul premier proamerican Kiril Petkov a respins cererea Moscovei privind plata gazului natural în ruble.

"Încă din primele zile, am convocat o echipă care se ocupă de criza energetică, aşa cum există în majoritatea ţărilor din Europa. Sunt căutate cele mai bune posibilităţi pentru ţară şi aprovizionare la preţuri rezonabile. Pe termen scurt, Europa este într-o dependenţă energetică, iar acest lucru se datorează greşelilor de ani de zile din trecut. Fostul ministru al energiei, Aleksandăr Nikolov, nu se află în campanie electorală şi cred ceea ce a spus, că Europa va supravieţui foarte greu fără gazul rusesc în următorii trei ani.

În calitate de cabinet interimar, suntem responsabili pentru bunăstarea cetăţenilor bulgari şi pentru economie. Şi Asen Vasilev (fostul ministru al finanţelor, n.r.) a spus că dacă există aprovizionări de încredere şi ieftine, acestea ar trebui căutate de la oricine", a adăugat vicepremierul, precizând că încă nu este sigur cât ar fi de încredere un furnizor ca Rusia după agresiunea pe care o provoacă în Ucraina de luni de zile... mai mult AICI.

