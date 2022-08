Gazprom suspendă livrările de gaze prin Nord Stream 1 în perioada 31 august - 3 septembrie

Preţurile energiei în Europa au scăzut marţi, în urma indiciilor că regiunea accelerează eforturile de a atenua o criză care ameninţă să provoace recesiune.



În Germania, contractele futures de energie pentru anul viitor au scăzut cu 26%, în timp ce în Ţările de Jos preţul gazelor naturale a înregistrat un declin de 11%. Ambele contracte au scăzut şi luni, după creşterea record de săptămâna trecută.



Preţurile au fost extrem de volatile în ultimele zile, din cauza nivelului redus al tranzacţiilor şi a sporirii incertitudinilor.



Uniunea Europeană se pregăteşte să intervină rapid pentru a atenua creşterea costurilor cu energia, care alimentează inflaţia şi sporeşte riscul recesiunii. Şi capacităţile de stocare a gazelor din regiune se umplu rapid, sporind şansele ca Europa să treacă de această iarnă, fiind bine aprovizionată.

Bulgaria a început negocierile cu Gazprom, în ciuda protestelor din stradă

Bulgaria a început negocierile cu compania de stat rusă Gazprom pentru a reveni la un contract în vederea soluţionării lipsei de gaz, relatează dpa.

"Ca guvern interimar, dorim să finalizăm ceea ce avem deja ca un acord", a declarat premierul interimar Galab Donev într-un interviu difuzat luni seara.



Bulgaria este foarte dependentă de resursele energetice ruseşti, iar Rusia i-a sistat livrările de gaze, în pofida unui contract valabil până la sfârşitul anului 2022, după ce fostul premier proamerican Kiril Petkov a respins cererea Moscovei privind plata gazului natural în ruble.

Gazprom reduce livrările de gaze către Engie

Engie a fost informată de Gazprom că livrările de gaze vor fi reduse, începând de marţi.

Gazprom a informat Engie în legătură cu reducerea livrărilor de gaze, începând de marţi, din cauza dezacordului dintre părţi privind aplicarea unor contracte, a anunţat grupul francez de utilităţi, transmite Reuters.



"Aşa cum am anunţat anterior, Engie şi-a asigurat deja volumele necesare pentru a-şi îndeplini angajamentele faţă de clienţii săi şi faţă de propriile sale cerinţe şi a adoptat câteva măsuri pentru a reduce semnificativ orice impact direct fizic şi financiar care ar putea rezulta în urma întreruperii livrărilor de gaze de către Gazprom", se arată comunicatul firmei franceze.



Luna trecută, Engie a încheiat un contract pe trei ani cu firma de stat algeriană Sonatrach privind preţul gazelor ce vor fi livrate prin gazoductul submarin Medgaz, cu o capacitate de 10 miliarde de metri cubi pe an. Sonatrach şi Engie "au ajuns la un acord privind contractul de furnizare şi vânzare a gazelor naturale prin Medgaz".



Contractul dintre cele două companii, încheiat încă din 2011, asigură aprovizionarea Engie cu gaze naturale de către Sonatrach, prin gazoductul Medgaz.



Cu ocazia semnării acordului, Sonatrach şi Engie au confirmat şi "intenţia lor de a extinde parteneriatul în domeniul gazelor naturale lichefiate (GNL) şi al gazelor naturale. Engie este un jucător major economic în Algeria, în special pe segmentul de explorare şi producţie a gazelor naturale, fiind şi principalul cumpărător al ţării de GNL.



Luni, vicepreşedintele Engie Claire Waysand a anunţat că firma franceză este în negocieri cu Sonatrach privind potenţiala majorare a exporturilor de gaze către Franţa pe termen mediu spre lung şi nu doar pentru această iarnă.



De asemenea, Claire Waysand a dat asigurări că Engie are "suficiente volume de gaze" pentru această iarnă, scrie Agerpres.

