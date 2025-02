Profeția care dă fiori a lui Elon Musk s-a adeverit. Ce scria miliardarul acum un an / foto în articol

CITEȘTE ȘI - Cutiile negre ale avionului prăbușit lângă Washington, recuperate. Noi detalii din anchetă. Ce s-a întâmplat în turnul de control în seara tragediei

În urmă cu două zile, o aernoavă Bombardier operată de PSA „s-a ciocnit la altitudine medie“ cu un elicopter Sikorsky H-60 în timp ce se apropia de aterizare pe aeroportul Reagan din Washington D.C., Statele Unite ale Americii.

Avionul venea din Wichita, statul Kansas, și avea la bord 60 de pasageri şi patru membri ai echipajului. Printre pasagerii de la bordul aeronavei se numărau și foștii campioni mondiali Evgenia Shishkova și Vadim Naumov, patinatori de origine rusă care s-au stabilit în SUA în 1998 și care în prezent antrenează la un club din Boston. În urma tragediei din SUA, 67 de persoane și-au pierdut viața.

Tot zilele trecute, noul președinte al Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, instalat în funcție pe 20 ianuarie 2025, a intensificat campania împotriva programelor de „diversitate, echitate și incluziune“, așa-numita DEI.

Trump a exercitat presiuni asupra sectorului privat pentru a se alinia inițiativei, ordonând oficialilor din aviație să revizuiască angajările bazate pe „diversitate“ și informând angajații guvernamentali implicați în programele de diversitate, echitate și incluziune (DEI) că vor fi plasați în concediu plătit.



Utilizatorii de pe Facebook, Instagram și TikTok au început să distribuie în aceste zile o postare a lui Elon Musk de pe rețeaua X. Se pare că miliardarul ar fi arhivat această postare pe 9 ianuarie 2024, după ce un utilizator a sugerat că piloții United Airlines ar avea un coeficient de inteligență semnificativ mai mic comparativ cu piloții Forțelor Aeriene.

În urmă cu un an, Elon Musk, cel mai apropiat colaborator din sectorul tehnologic al președintelui Donald Trump, făcea pe platforma sa de socializare o profeție care acum îți dă fiori. El spunea pe data de 9 ianuarie 2024 că ar fi nevoie de un accident aviatic grav pentru ca guvernul să pună capăt politicilor de incluziune și diversitate (DEI).

„Va fi nevoie ca un avion să se prăbușească și să omoare sute de oameni pentru ca ei să schimbe această politică nebună a DIE“, scria Elon Musk, pe 9 ianuarie 2024, pe rețeaua sa de socializare, X.

Profeție sau nu, cele scrise de Musk se potrivesc mănușă tragediei aviatice din Washington și campaniei lui Donald Trump împotrivai politicilor de „diversitate, echitate și incluziune“ (DEI).

