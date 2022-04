Profesorii își vor primi eșalonat pe 5 ani restanțele salariale din perioada 2017-2021 în rate anuale

Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, care a catalogat-o drept o ”măsură reparatorie”, potrivit Alba24.ro.

Acesta nu a putut oferi suma totală la care se ridică această cheltuială a statului. Întrebat despre eșalonarea pe 5 ani (de s-a ales 5 ani și nu 3 ani?), acesta a spus că ”sunt calcule făcute de către inițiatori”.

Profesorii își vor primi banii eșalonat, în rate anuale, pe o perioadă de 5 ani: 5% în primul an, 10% în al doilea an, câte 25% în al treilea și în al patrulea an și restul de 35% în ultimul an.

Jurnaliștii au întrebat de ce ar aștepta cineva 5 ani în loc să dea în judecată ministerul și să obțină banii mai devreme, Dan Cărbunaru a spus că aceasta este ”soluția practică pe care Guvernul este pregătit să o implementeze”.

Potrivit Ordonanței, ”sumele necesare acordării diferențelor de drepturi salariale stabilite se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, și se plătesc eșalonat, pe o perioadă de 5 ani, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, astfel:

a) în primul an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plăteşte 5% din valoarea diferenţelor salariale;

b) în al doilea an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plăteşte 10% din valoarea diferenţelor salariale;

c) în al treilea an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plăteşte 25% din valoarea diferenţelor salariale;



d) în al patrulea an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plăteşte 25% din valoarea diferenţelor salariale;

e) în al cincilea an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plăteşte 35% din valoarea diferenţelor salariale.



(2) Diferenţele salariale a căror plată se face eşalonat, conform prezentei ordonanțe de urgență, se actualizează cu indicele de inflaţie publicat în luna în care se face plata față de luna pentru care se calculează, pe baza datelor comunicate de Institutul Naţional de Statistică.

(3) Plata sumelor prevăzute la alin. (1) se face anual, într-o singură tranșă, până la data de 30 iunie.

(4) Pentru anul 2022, sumele se plătesc într-o singură tranșă în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență

Documentul poate fi consultat AICI.

