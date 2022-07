Prințul moștenitor din Dubai intenționează să ofere ”locuri de muncă virtuale” pentru 40.000 de oameni

Autoritățile din Dubai încearcă să introducă cel mai populat oraș din Emiratele Arabe Unite într-o nouă eră, deoarece industria bitcoin și metaversul se răspândesc la nivel global într-un ritm incredibil, potrivit Buisness News.

Agenția oficială de știri din Emiratele Arabe Unite WAM a scris într-o declarație: ”Planul pune accent pe cultivarea talentului și investiția în capabilitățile viitoare, oferind dezvoltatorilor, creatorilor de conținut și consumatorilor de platforme digitale din comunitatea Metaverse sprijinul de care au nevoie în educația Metaverse.”

Propunerea urmărește să faciliteze obiectivul Guvernului de a reduce numărul de întreprinderi blockchain în cinci ani. Potrivit Sheikh Hamdan, Dubai găzduiește acum peste 1.000 de companii din sectorul virtual și industria blockchain, oferind 500 de milioane de dolari economiei orașului.

Vestea vine în timp ce piața criptomonedelor primește o lovitură grea din partea forțelor macroeconomice negative, aproape 2 trilioane de dolari fiind eliminate din industrie, deoarece monedele majore precum bitcoin și ethereum își pierd valoare considerabilă.

