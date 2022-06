Prințul Louis a furat prim-planul la Jubileul Reginei. A scos limba, s-a strâmbat și a încercat să își pună mama la punct

Ultima zi a celebrării Jubileului de Platină a Reginei a fost plină de și mai mult fast, spectacol și o serie de parade și nu a fost lipsită de alte momente amuzante, mulțumită unuia dintre cei mai tineri membri ai familiei regale. Prințul Louis, în vârstă de patru ani, a făcut spectacol când a încercat să întreacă mai multe limite cu mama sa, Catherine, ducesa de Cambridge.

În timpul evenimentului de duminică din centrul Londrei, Prințul Charles, moștenitorul tronului, și fiul, Prințul William, au participat cu familiile lor din zona din fața Palatului Buckingham.

Cu această ocazie, Prințul Louis a reamintit lumii că, deși este membru al familiei regale, este doar un copil de patru ani, scrie abc.net. În timpul festivităților, în a patra zi, tânărul prinț părea să aibă un tantrum, după ce mama sa i-a scos din gură degetul pe care îl sugea. Când mama lui s-a aplecat să îi vorbească, Louis a înfruntat-o prompt, punându-i mâna pe gură.

Dar Louis nu s-a mulțumit cu atât.

Când ducesa i-a făcut semn celui mic să urmărească parada, Louis a scos limba la ea, folosindu-se și de mâini pentru a completa strâmbătura, ducând degetul mare la nas și mișcă degetele rămase.

Chiar și Mike Tindall, soțul Prințesei Anne, fiica Reginei Elisabeta, a încercat în glumă să-i atragă atenția micului prinț, făcându-i semn lui Louis că are ochii pe el.

Amazing how few people on twitter seem to have spent time with an energetic 4 year old boy before.



Prince Louis’ behaviour today was completely normal. Leave him be, he’s a literal CHILD. pic.twitter.com/fBDZLu3wJ0