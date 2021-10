Prințesa Diana, AVERTIZATĂ de Familia Regală: A depăşit măsura. Element prea important al imaginii sale PUBLICE

Prințesa Diana și William, dialogul care dă FIORI: Mami, ce ţi s-a întâmplat? / Credeţi că mă vor ucide?

Anul acesta s-au împlinit 40 de ani de la nunta dintre Prințesa Diana și Prințul Charles, aproape 24 de ani de la moartea Prințesei și mai mult, pe data de 1 iulie, Prințesa de Wales ar fi împlinit 60 de ani.

Prințesa Diana a rămas în memoria întregii lumi, iar povestea ei este acum subiectul mai mulor filme, seriale, documentare și dezvăluiri ale celor ce au cunoscut-o.

Când vine vorba despre vestimentația regala și apariția membrilor din Familia Regală, Prinţesa Diana a fost un pionier al glamului și al extravagantului.

În anii ‘80 şi ‘90, Prințesa Diana, care era atunci soţia Prinţului Charles, era privită ca una dintre cele mai bine îmbrăcate femei din lume, impresionând la evenimentele regale în ţinutele ei Christian Dior, Chanel sau Versace şi în pantofii Jimmy Choo.

Cu toate acestea, stilul ei ireproşabil nu era admirat de toată lumea, nici de unele fețe ale Casei Regale, dar nici de critici sau personalități diverse.

Scriitoarea aristocrată Lady Colin Campbell susţine că Palatul britanic nu privea cu ochi buni parada fashion pe care o făcea Diana.

"Diana a trebuit să fie avertizată că a depăşit măsura cu hainele ei ultra glam şi că ţinutele afişate au devenit un element prea important al imaginii sale publice", a declarat aceasta.

Prințesa Diana, cea mai frumoasă Prințesă a tuturor timpurilor. Studiu incredibil

Grecii antici au dezvoltat la un moment dat un raport de aur, adică un număr irațional pentru măsurarea simetriilor faciale. Pe raportul de aur se bazează și un studiu științific al unui chirurg plastician din Londra, care a analizat frumusețea Prințesei Diana, comparativ cu cea a lui Kate Middleton, Meghan Markle, regina Rania a Iordaniei și prințesa Grace Kelly.

Medicul a folosit formule matematice precise ale secțiunii de aur, pentru a realiza clasamentul și pentru a afla care este cea mai frumoasă prințesă.

După calculele chirurgului plastician, Lady Di, poreclită și "Prințesa Inimilor" se află detașat pe locul 1 în topul prințeselor.

"Diana a obținut cel mai mare scor datorită formei feței, lățimii nasului, sprâncenelor, dar și a frunții. Cele mai mici scoruri au fost pentru bărbie și buze. Buzele ei sunt destul de subțiri și nu atât de bine definite, iar bărbia nu are o formă ideală", a declarat chirurgul plastician, potrivit BrightSide.com.

Potrivit măsurătorilor, prințesa Diana a primit un procent de 89.05%.

Meghan Markle ocupă locul patru. Fosta ducesă de Sussex are o simetrie facială aproape perfectă, atuurile sale fiind forma nasului și a bărbiei, fiind foarte apropiate de standardele ideale de frumusețe ale grecilor antici. Soția Prințul Harry a primit un punctaj de 87.04%.

Kate Middleton se află abia pe poziția cinci, obținând un procentaj de 86,82%. Cu toate acestea, distanța dintre nas și buze, dar și cea dintre ochii ducesei de Cambridge au fost considerate de experți ca fiind cele mai apropiate de perfecțiune.

ZECE lucruri pe care NU le ȘTIAI despre Pințesa Diana

1. Prințesa vorbea despre nefericirea ei, sentimentul de trădare, tentativele sale de sinucidere și două lucruri despre care nu s-a mai auzit niciodată: bulimie nervoasă și o femeie numită Camilla.

2. Părinții ei au divorțat când avea 7 ani. Părinții Dianei, Frances Shand Kydd și Edward John Spencer, al 8-lea Earl Spencer, au avut o relație zbuciumată, iar ea a menționat adulterul și violența domestic drept unele dintre motivele separării lor.

3. Bunica ei, Ruth Roche, baroneasa Fermoy, a fost asistenta personală a reginei Elisabeta, regina mamă.

4. A vrut să fie balerină, dar era prea înaltă.

5. Școala nu a fost punctul ei forte, motiv pentru care a renunțat la vârsta de 16 ani.

6. Înainte de a-l cunoaște pe prințul Charles și de a deveni prințesă, Diana a avut multe joburi ciudate, inclusiv cel de bonă și profesor de școală. A fost plătită cu doar 3 lire pe oră pentru a se juca cu copiii, a face curățenie și a spăla.

7. Diana și Charles erau de fapt rude, mai exact veri de gradul 16, ambii descendenți ai regelui Tudor King Henry VII.

8. Rochia de mireasa din tafta ivory a Dianei a bătut un record și a fost realizată de soții David și Elizabeth Emanuel, fiind împodobită cu 10.000 de perle și având o trenă de 25 de metri lungime, una dintre cele mai lungi trene regale din lume.

9. A fost prima personalitate regală care a născut într-un spital.

10. După ce a divorțat de Prințul Charles în 1996, titlul de „Înălțimea Sa regală” i-a fost revocat. Dar regina Elisabeta a II-a nu a fost cea care a decis acest lucru, ci prințul Charles.

Prințesa Diana, fața nevăzută. Nudism și pasiune bolnăvicioasă pentru un DEALER: "Complet GOALĂ în fața celor de la Palat"

Un angajat al Palatului a vorbit despre pasiunile ciudate ale Prințesei Diana, de pe vremea în care era căsătorită cu Prințul Charles. Totul a fost făcut public într-o carte.

„Există un mit cum că Charles şi Diana au trăit fericiţi în acest palat, în primii lor ani de relaţie. În realitate, îi puteai auzi certându-se din prima zi în care s-au mutat aici. Auzeam frecvent din apartamentul lor cum aruncau cu tablouri, farfurii, vaze şi orice le cădea în mână, pe lângă ţipetele aferente. Dar eram instruiţi să fim discreţi în orice situaţie”, au mărturisit foștii angajați ai Palatului.

Angajații susțin că grădinile și pereții acestui palat nu au fost doar martorii nudității ei, ci și al pasiunilor sale obsesive și bolnăvicioase, mai ales cea pentru dealerul de artă Oliver Hoare, bărbat pe care ajunsese să-l hărțuiască.

„Obişnuia să umble aiurea pe holurile palatului, deghizată şi căutând telefoane de la care îl suna de sute de ori. Obsesia ei a atins un asemenea grad, încât soţia lui Hoare i-a sugerat acestuia să sune la Poliţie. Probabil că a fost dureros pentru ea când, într-o zi, a primit un mic colet la Palatul Kensington, în care i se returna un cadou pe care i-l făcuse bărbatului: o pereche de butoni care au aparţinut defunctului ei tată, John Spencer”, dezvăluie angajatul citat în cartea „Kensington Palace: An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle”.