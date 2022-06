Fostul Principe Nicolae și-a botezat fiul la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia. Ce nume va purta bebelușul cu sânge regal

Nicolae Medforth-Mills, nepotul Regelui Mihai, şi-a botezat sâmbătă fiul, Mihai, la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, lăcaş de cult ridicat special pentru încoronarea Regelui Ferdinand şi a Reginei Maria, în anul 1922, ca suverani ai României Mari.



"Este un moment foarte important în viaţa fiului nostru", a afirmat fostul principe.

Micuțul a fost botezat Mihai, asemenea defunctului Rege

Referindu-se la locul ales pentru oficierea botezului fiului său, Catedrala din Alba Iulia, el a spus că "este foarte important" să ţină astfel legătura cu istoria şi cu familia sa.



În ceea ce priveşte numele ales, fostul principe a afirmat că acesta este unul "de suflet". "Bineînţeles, ne-a plăcut numele. Este şi în amintirea bunicului meu. E şi un nume de sfânt mare. Este foarte important pentru noi. Plus că şi eu sunt Mihai şi mai am un văr care este Mihai. Este un nume de familie. (...) E o tradiţie", a explicat fostul principe.



El şi soţia sa mai au o fetiţă, Maria-Alexandra, scrie Agerpres.

Ce sfaturi i-a dat Regele Mihai nepotului său Nicolae

Nicholas Michael de Roumanie Medforth-Mills a vorbit despre sfaturile primite de la Regele Mihai. Acesta a mărturisit că bunicul său i-a spus să își iubească țara.

„Să iubesc această țară. Să am răbdare. Să fiu sincer. Și să fiu, de când m-am mutat aici, să am un rol public. Să pun totul înaintea familiei, chiar dacă familia e la bază. Și să pun pe primul loc binele țării.”, a relatat Prințul Nicolae despre sfaturile pe care i le-a dat Regele Mihai.

„Sunt un patriot, iubesc această țară. Dacă e pentru Regele Mihai, asta vreau să fac. Trebuie să se țină viu orice.”, a mai spus Nicolae la Realitatea Plus.

Nu a fost lăsat să participe la înmormântarea Regelui

Nicholas Michael de Roumanie Medforth-Mills a descris ultimii doi ani de viață ai Regelui Mihai în care el ar fi încercat să-l vadă de mai multe ori, dar nu ar fi fost lăsat de Principesa Margareta. Regele Mihai a murit la 5 decembrie 2017, la Aubonne, Elveția, la 96 de ani, fiind înmormântat în țară, la 16 decembrie 2017.

”Am vrut să-mi văd bunicul în ultimele zile de viață (...) Au fost anumiți oameni care au intrat și de la ei am aflat că bunicul meu a încercat să mă vadă.”, a mai spus Nicolae.

Despre acuzațiile că a încercat să intre cu forța (în noiembrie 2017 - n.red.), acesta a spus că a fost dat în judecată de Principesa Margareta.

”Nu știu când a fost luată decizia (să nu meargă cu familia regală la înmormântare - n.red.). (...) Am primit mesajul că nu voi fi lăsat să urc în tren, am spus ok. Am reținut că nu am fost lăsat. Un șofer m-a așteptat și am plecat la Curtea de Argeș cu mașina mea.

Mama fostului Principe și-a aniversat ziua în noiembrie

"Cea de-a doua fiică a Regelui Mihai şi a Reginei Ana s-a născut în ziua de 15 noiembrie 1950, la Lausanne. A fost botezată în confesiunea ortodoxă, la Biserica Ortodoxă din Lausanne. A petrecut copilăria în Anglia, alături de părinți și de surorile ei Margareta și Irina.

Principesa Elena şi-a început studiile în Italia, la Florenţa, împreună cu sora sa mai mare, Principesa Margareta. A urmat gimnaziul la Şcoala Internaţională din Elveţia, apoi la Daneshill House School, Hampshire, unde a rămas până în 1965, încheindu-şi studiile la Bexhill-on-Sea.

În ultima parte a adolescenţei, Principesa Elena a călătorit, pentru o perioadă de 19 luni, în Asia de sud-est, făcând parte dintr-un grup coral care cuprindea mai mult de 100 de persoane din 56 de ţări. Cu această ocazie, Principesa a vizitat India, Malaysia, Hong-Kong, Singapore, Australia, Noua Zeelandă, Papua-Noua Guinee, Iran, Malta şi provincia Tirol din Italia. Astfel, şi-a descoperit pasiunea pentru călătorii şi dorinţa de a afla cât mai multe despre oamenii şi culturile din diferite colţuri ale lumii. La întoarcerea în Europa, la vârsta de 20 de ani, Principesa a lucrat la vestita casă de licitaţii Christie’s din Geneva, unde s-a ocupat de bijuterii şi obiecte de artă”, citește continuarea AICI.

