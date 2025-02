Principalul candidat al Canadei la funcţia de premier avertizează că ţara sa nu va ceda în faţa lui Trump, numindu-l "agresor"

Carney, fost guvernator al Băncii Canadei şi al Băncii Angliei, a declarat la un eveniment de campanie că Trump crede că ţara sa va ceda ameninţării sale de a impune tarife de 25% asupra Canadei începând de sâmbătă.

"Nu ne vom pleca niciodată capul în faţa unui agresor. Canadienii vor fi mereu uniţi. Nu vom sta cu mâinile în sân, deoarece tarifele dăunează lucrătorilor noştri şi familiilor lor. Canadienii trebuie să fie uniţi", a insistat el. Reacţia lui Carney vine după cea a premierului în exerciţiu Justin Trudeau, care a ameninţat cu un "răspuns puternic şi imediat" dacă Statele Unite continuă să insiste cu impunerea unor tarife de 25% pentru mărfurile canadiene.

"Nimeni - de o parte şi de alta a graniţei - nu vrea să vadă tarife americane la mărfuri canadiene", a scris Trudeau pe platforma X.

"M-am întâlnit astăzi cu Consiliul nostru Canada-SUA. Lucrăm din greu să împiedicăm aceste tarife, dar dacă Statele Unite merg mai departe, Canada este pregătită cu un răspuns puternic şi imediat", a precizat Trudeau.

