Primii turiști străini în Coreea de Nord după 5 ani sunt români. „Haihui în doi” dezvăluie ce au găsit în țara izolată

Coreea de Nord este una dintre cele mai izolate țări din lume, condusă de trei generații ale familiei Kim, sub un regim autoritar strict. Începând cu 2020, țara și-a închis complet granițele din cauza pandemiei de COVID-19, impunând unele dintre cele mai dure restricții de călătorie la nivel global. Oficial, regimul a susținut că măsurile au fost necesare pentru a proteja populația de virus, însă izolarea prelungită a dus la o criză economică severă, afectând aprovizionarea cu alimente și medicamente.

„Am intrat în Coreea de Nord. Suntem primii occidentali care, după cinci ani de zile, pășesc în această țară izolată, condusă de trei generații de dinastia Kim. Am intrat terestru, prin China și am îndeplinit toate formalitățile de intrare de care s-a ocupat agenția cu care am mers”, au declarat aceștia.

Procesul de trecere a frontierei a durat aproximativ trei ore, iar vloggerii au remarcat că turiștii au fost controlați mai puțin strict decât cetățenii nord-coreeni. Un aspect esențial al intrării a fost declararea tuturor dispozitivelor electronice, cum ar fi telefoanele, laptopurile și camerele de filmat.

Viața sub supraveghere permanentă

Deși multe mituri circulă despre călătoriile în Coreea de Nord, „Haihui în doi” au demontat unele dintre ele. Spre exemplu, pașaportul nu le-a fost reținut la graniță, ci doar ștampilat. Totuși, călătoria nu se poate face pe cont propriu, fiind necesară prezența unei agenții acreditate.

„Ca turist, nu ai voie să filmezi orice, oricând. Mereu trebuie să aștepți indicațiile ghidului. De asemenea, nu poți face niciun pas fără a fi supravegheat, orice traseu este prestabilit”, explică aceștia.

Pe lângă un ghid oficial care le-a oferit informații despre țară, cei doi au fost însoțiți de doi ghizi neoficiali și un fotograf desemnat de autorități a documentat fiecare moment al călătoriei și le-a oferit la final un stick cu imaginile capturate.

„Noi am avut un ghid oficial, care ne-a răspuns la toate întrebările despre Coreea de Nord, alți doi ghizi neoficiali, care suspectăm că erau oameni ai sistemului și un fotograf care a pozat și filmat continuu și ne-a oferit la finalul călătoriei un stick cu toate amintirile de aici, dar noi credem că scopul lor a fost altul”, mai spun ei.

Contrastul dintre turiști și localnici

„Haihui în doi” au avut ocazia să traverseze zone rurale și agricole, observând viața de zi cu zi a nord-coreenilor. Cu toate acestea, contrastul dintre condițiile oferite turiștilor și realitatea localnicilor este izbitor.

„Partea bună este că avem acces la viața locală, traversăm zone rurale, agricole și putem observa viața de zi cu zi a oamenilor. Noi ca turiști străini avem parte de cele mai bune condiții, de la hoteluri, restaurante și mâncare, lucruri pe care doar oamenii din sistem mai au parte la ei. La primul restaurant am fost serviți cu bere Coreeană, pâine cu ou și zahăr, un fel de salată rusească, cu cartof, ou, castraveți și maioneză, o chiftea imensă și salam prăjit. Ei au aici propriul lor tip de Coca-Cola, din porumb, pentru că majoritatea câmpurilor din jur sunt cu porumb și propriul lor Sprite. La desert am primit mere. E acel gust de la țară când ții merele în beci.

Potrivit ONU, aproximativ jumătate din populația țării nu are acces garantat la hrană, problemă care s-a acutizat în ultimii ani, mai ales din cauza pandemiei. Lucru îngrozitor pentru lumea în care trăim pentru anul 2025. Foarte important de punctat, toate spațiile interioare în care am intrat erau reci, cum ar fi de exemplu restaurantul în care ne aflăm acum, ceea ce înseamnă că nu a mai fost deschis de ani de zile”, povestesc vloggerii.

„Chiar și angajații din restaurantul unde ne aflăm acum se uită la noi cu uimire, nemaivăzând figuri occidentale de foarte mult timp sau chiar niciodată”, remarcă ei.

Suveniruri și produse locale

O parte interesantă a călătoriei a fost vizita într-un magazin de suveniruri, unde au găsit diverse produse locale.

„Au și un mic magazin aici de suveniruri. Vând tot felul de produse ceramice. Astea, cred că sunt vaze sau, mă rog, recipiente pentru nu știu, vin, ceai, apă. Au și un fel de genți sau portofele, un fel de clamă, de păr, copertă pentru a-ți pune carnetul de partid, nu știu, carnetul de note. Zic și eu că nu știu exact. Aici pare a fi un fel de calabash, acel dovleac pe care îl tot găsim în zona asta a lumii, pieptăn din lemn, brățări, bijuterii la fel realizate, fie din semințe, fie din lemn. ar în spate pare a fi un fel de magazin. Găsim sucuri, chipsuri, dulciuri și cred că niște pâinici, prăjitura locală. Iar berea stă la rece în frigider”, detaliază vloggerii.

Această incursiune unică oferă o privire rară asupra uneia dintre cele mai izolate țări din lume. Deși accesul este strict controlat, experiența lor aruncă o lumină asupra realităților contrastante ale Coreei de Nord, între propaganda oficială și viața de zi cu zi a locuitorilor săi.

