Primarul Sucevei susține că mulți oameni s-au vindecat de Covid 'ca urmare a trecerii cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou prin curtea spitalelor sau prin apropiere'

'Domnul Ioan Lungu a adresat un cuvânt de mulțumire, punctând ajutorul acordat de instituția pe care o reprezintă Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, și a subliniat impactul procesiunilor prin județ cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, fiind vizibilă reducerea numărului de îmbolnăviri în această perioadă de pandemie.

„Avem statistici, mărturii ale oamenilor care s-au vindecat sau a căror stare s-a îmbunătățit ca urmare a trecerii cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou prin curtea spitalelor sau prin apropiere. Nu știm cum vor evolua lucrurile, dar în măsura în care va fi nevoie, vom apela la dumneavoastră, să mai facem un pelerinaj cu Sfântul prin oraș și prin județ.”', potrivit unui comunicat al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

'Ne-a păzit Dumnezeu aici, în Suceava. Am simţit acest lucru când s-a ieşit cu Sfântul Ioan cel Nou pe străzi'

Primarul Sucevei, Ioan Lung, nu este la prima declarație în care susține că procesiunea cu moaştele Sfântului Ioan cel Nou a contribuit la scăderea cazurilor de COVID-19 în oraş. Edilul a declarat într-o conferinţă de presă, pe data de 30 iunie 2021, că procesiunea cu moaştele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava primăvara lui 2021 a contribuit la scăderea cazurilor de COVID-19 din municipiul Suceava.

'Ne-a păzit Dumnezeu aici, în Suceava. Am simţit acest lucru încă din primăvară când s-a ieşit cu Sfântul pe străzi. Am avut o procesiune şi pentru această pandemie. Vin oameni la mine şi îmi spun: ştiţi domnule primar, eram la spital, când a ajuns Sfântul în curtea spitalului am simţit că am prins puteri. M-am însănătoşit. Toate au contribuit într-un fel sau altul. Mulţumim lui Dumnezeu că astăzi suntem într-o stare de normalitate în Suceava, dar lucrurile se pot întoarce oricând (...) Eu sunt un om credincios. Cred în Dumnezeu. Dumnezeu lucrează prin oameni', a spus Lungu.

'Eu sunt un om prudent de felul meu. Este bine să suflăm şi în iaurt. Aţi văzut ce uşor se pot întâmpla anumite lucruri, apar unele focare (...) Deşi suntem la această cotă de zero cazuri lucrurile nu au trecut. Se ştie că în perioada de vară pandemia este mai blândă cu noi. Să fim prudenţi, să vedem ce se întâmplă în perioada rece', a spus Lungu, pe 30 iunie 2021. Vezi știrea inițială aici!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News