Primarul Florin Birta, acuzat că încalcă drepturile LGBTI. „Ne-am fi așteptat la un asemenea comportament dacă AUR câștiga alegerile la Oradea. Rușine PNL!”

„Oradea devine primul municipiu din România care urmează exemplul Poloniei, încercând să fie “LGBTI free”. Administrația locală cenzurează orice încercare de vizibilitate a persoanelor LGBTI din spațiul public. În niciun parc din Oradea nu se pot desfășura evenimente din cadrul Oradea PRIDE, conform răspunsurilor primite din partea Primarului Florin Birta de către asociația ARK Oradea, organizatorul Oradea PRIDE. Primăria Oradea refuză să avizeze desfășurarea unei adunări publice a comunității LGBTI într-un parc al orașului. Organizatorul Oradea PRIDE, Asociația ARK Oradea, a depus, pe data de 25 iulie 2024, o solicitare conform Legii 60/1991, la Comisia de avizare a adunărilor publice din cadrul Primăriei Oradea pentru avizarea evenimentului PRIDE Park în Parcul Cetății Oradea, în data de 11 august 2024, între orele 10:00 - 23:00.

În cadrul acestor evenimente erau așteptate în jur de 500 de persoane, membri ai comunității LGBTI, prieteni și aliați, pentru o serie de ateliere și proiecții de film pe tema drepturilor comunității LGBTI. Pe 2 august 2024, ARK Oradea a fost informată că PRIDE Park a fost interzis, deoarece Primăria Oradea aprobase deja, în aceeași locație, un alt eveniment, organizat de către comunitatea baptistă și comunitatea penticostală. Evenimentul nu pare însă să fie unul real, întrucât aceștia nu au comunicat public niciun eveniment care ar trebui să aibă loc în Parcul Cetății. Astfel, invocând legea adunărilor publice, care interzice desfășurarea a două manifestări în același loc și în același timp, indiferent de natura acestora, Primarul Oradiei a interzis evenimentul PRIDE Park.

Această decizie a fost luată în absența organizatorilor, în ședința Comisiei de avizare a adunărilor publice, deși participarea lor ar fi fost esențială pentru a discuta soluții, precum spații publice alternative și măsuri de siguranță necesare pentru desfășurarea evenimentelor. Primind dispoziția Primarului de interzicere a adunării publice, ARK Oradea a trimis o nouă solicitare către Primăria Oradea pentru a-și desfășura activitățile, în aceeași zi, în intervalul orar 11:00-22:00, în unul dintre celelalte 6 parcuri din oraș. Noua solicitare a fost, de asemenea, respinsă în baza aceluiași motiv, în data de 8 august. Practic, în acest moment, Asociației ARK Oradea nu i s-a avizat desfășurarea evenimentului public în niciunul dintre parcurile din oraș.

“Adunarea publică organizată de comunitatea baptistă și comunitatea penticostală din Oradea a fost aprobată de Comisia de avizare a adunărilor publice pe 25 iulie 2024, aceeași zi în care ARK Oradea a depus cererea pentru avizarea PRIDE Park. Mai mult, de când am depus solicitarea pentru PRIDE Park și până la primirea Dispoziției de primar pe 2 august 2024, nu am fost informați despre existența unui alt eveniment planificat în aceeași zi, respectiv aceeași locație. Dimpotrivă, chiar am contactat telefonic de mai multe ori Primăria, și nu am fost anunțați de existența unui alt eveniment, decât în ultimul moment. Menționez că la ședința Comisiei de avizare a adunărilor publice, care a avut loc pe 2 august 2024, nu am fost contactați în prealabil și nu ni s-a solicitat pe nicio cale participarea. Cu toate că în cea de-a doua cerere adresată Comisiei am solicitat expres participarea la ședință, nici de această dată nu am primit permisiunea de a ne motiva cererea. Considerăm că aceste evenimente paralele au fost programate intenționat, cu complicitatea Primăriei Oradea, ca o formă de îngrădire a libertății de exprimare și întrunire a comunității noastre” - a declarat Iulian Dițiu, președintele ARK Oradea.

“Noi am avut și avem toată disponibilitatea de a colabora cu autoritățile locale în vederea organizării, în condiții de siguranță, a unei adunări publice a comunității LGBTI din Oradea. Am fost deschiși la identificarea altor spații publice decât cel propus inițial dar, conform dispozițiilor Primarului Florin Birta, în întreg orașul nu există absolut niciun spațiu public în care comunitatea LGBTI să se poată întâlni în mod vizibil și asumat. Considerăm regretabilă lipsa totală de dialog cu autoritățile locale” - adaugă Iulian Dițiu.

“Fără urmă de dubiu, aici este vorba despre homofobie și transfobie instituționalizată. Aceste practici ale autorităților locale sunt discriminatorii și îngrădesc dreptul la liberă exprimare și întrunire al persoanelor LGBTI. Este al doilea an în care s-a încercat blocarea întregului spațiu public cu aprobarea autorităților. Folosind diverse tertipuri, invocând libertatea religioasă, se încalcă prevederile legislației privind adunările publice și legislația antidiscriminare.

Acțiunile primarului Florin Birta nu sunt reprezentative pentru valorile liberale pe care acesta și partidul său le clamează. Ne-am fi așteptat la un asemenea comportament dacă AUR câștiga alegerile la Oradea. Rușine PNL!” - declară Teodora Ion-Rotaru Roseti, co-președintă a Asociației ACCEPT.

Există deja foarte puține spații sigure pentru comunitatea LGBTI, iar adunările publice în contextul PRIDE au o însemnătate foarte mare pentru comunitate. Este inacceptabil ca autoritățile publice din Oradea să recurgă la astfel de tactici nedemocratice pentru a limita drepturile unei comunități deja marginalizate. Dreptul la liberă exprimare și la liberă întrunire sunt fundamentale pentru toți cetățenii României, inclusiv pentru cei din comunitatea LGBTI. Autoritățile publice au obligația de a nu îngrădi aceste drepturi prin obstacole administrative, dar mai ales obligația de a asigura toate condițiile necesare pentru respectarea și exercitarea lor în mod efectiv.

Drept urmare, am notificat Inspectoratul de Jandarmi Județean Bihor despre desfășurarea unei mișcări de protest ce va avea loc Sâmbătă, 10.08.2024, între orele 11:00-11:30, în fața Primăriei Oradea, cu scopul apărării drepturilor și libertăților noastre fundamentale. Libera exprimare și libertatea de asociere sunt esențiale pentru toți și pentru fiecare dintre noi, fără excepții și fără discriminare. Asociația Ark Oradea și Oradea PRIDE Misiunea ARK Oradea este de a crea, la nivel local, spații sigure pentru persoanele LGBTI, unde acestea să se poată conecta, colabora și dezvolta. A doua ediție a Oradea Pride, organizată de Asociația ARK Oradea, are loc în perioada 8-11 august 2024. Evenimentele sunt menite să celebreze iubirea, în toate formele ei, și să susțină comunitatea LGBTI în lupta pentru respectarea drepturilor și libertăților fundamentale. Oradea Pride include ateliere, panel-uri, proiecții de film și expoziții menite să ofere participanților o imagine autentică a situației persoanelor LGBTI din România”, a transmis Asociația ACCEPT.

