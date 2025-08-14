Primăriile de comune amenință cu grevă generală pe 8 septembrie, după întâlnirea cu Bolojan

VEZI ȘI - Aleșii locali îi spun ”NU” lui Ilie Bolojan: Nu suntem de acord, nu acceptăm măsurile fără nicio alternativă

Reforma administraţiei locale prevede că ordonatorul de credite poate stabili ca un post ocupat cu normă întreagă să fie transformat într-unul cu jumătate de normă, a declarat preşedintele Sindicatului Naţional SCOR, Dan Cârlan.



Acesta a participat, joi, la Palatul Victoria, alături de reprezentanţii Asociaţiei Comunelor din România, la o nouă rundă de consultări cu premierul şi alţi membri ai Guvernului pe tema proiectului de lege privind reforma administraţiei locale.

"Pe 8 septembrie vom intra în grevă generală"



"Pe 8 septembrie vom intra în grevă generală, a primăriilor de comune din România, dacă rămâne singura problemă pe care doresc să o abordez aici. Problemă care nu este legată de bani, problemă care nu este legată de deficitul bugetar, este o pătură în cap care ni s-a pus nouă, funcţionarilor publici din primării, în numele deficitului bugetar, dar, în fapt, fiind vorba despre nevoia de răfuială personală a câtorva primari de municipii cu oameni care-i incomodează. La ultima formă a legii, ceea ce reuşisem să negociem în ediţiile precedente dispăruse cu totul din proiectul de lege, şi anume periclitarea regimului funcţionarului public, forma publicată joia trecută cuprinde cea mai veninoasă formă de epurare politică pe care putea să şi-o imagineze cineva, şi anume 'tăierea' funcţionarului public în două odată cu scaunul, odată cu postul", a susţinut Dan Cârlan.

Ce prevedea, inițial, propunerea





Iniţial, a explicat Cârlan, propunerea prevedea ca primarul să poată stabili fixarea unui post cu jumătate de normă în cazul posturilor vacante, nu a celor ocupate, idee agreată şi de sindicalişti.



"Noi am fost singurii care am subscris şi am zis că este o idee foarte bună ca primarul să poată stabili un post ca fiind cu jumătate de normă, un post vacant pe care-l apreciază ca atare, îl stabileşte cu jumătate de normă şi invită spre ocupare persoanele interesate în cunoştinţă de cauză. Această formă a fost înlocuită (...) cu o formă care spune aşa: ordonatorul de credite poate stabili o funcţie publică ocupată ca fiind cu jumătate de normă, în termen de 30 de zile numeşte definitiv funcţionarul public care ocupă acea funcţie, îl numeşte cu normă redusă la jumătate.

Asta înseamnă o presiune extraordinară de intimidare la adresa funcţionarilor publici care incomodează la nivelul primăriilor urbane. La noi, la comune, nu există niciun fel de astfel de tendinţă, presiunea a venit de la primarii marilor municipii, presiune pe persoanele, pe funcţionarii publici care asigură legalitatea actelor administrative prin secretarul general, legalitatea execuţiei bugetare, legalitatea în domeniul urbanismului şi legalitatea în domeniul achiziţiilor publice. Aici sunt cele patru domenii critice în care ordonatorul de credite intră, câteodată, în conflict cu funcţionarul public care păzeşte legalitatea", a mai susţinut Cârlan.

"Cea mai perversă formă de persecuţie şi de intimidare"





"Îl ameninţi că-i vei stabili postul la jumătate de normă. Este incomparabil mai proastă soluţia pentru funcţionarul public decât destituirea. Dacă desfiinţezi un post ocupat, funcţionarul public are dreptul la şomaj şi are dreptul, doi ani de zile, să stea în Corpul de rezervă al funcţionarilor publici, putând să-şi găsească o altă funcţie, la o altă instituţie. În momentul în care aplici prevederea actuală din proiectul de lege, stabileşti în mod forţat şi unilateral postul la jumătate de normă, îl numeşti obligat pe funcţionarul public pe acel post şi nu are decât două variante: înghite statutul de jumătate de om sau, dacă pleacă, pleacă din proprie iniţiativă şi este lipsit de drepturile garantate prin statutul funcţionarului public.

Dorim ca acest sistem să fie perfect disponibil pentru primari pe un post vacant, analizează postul vacant, stabileşte că-l poate rezolva cu jumătate de normă, îl scoate la concurs şi cine vine pe acel post îl poate ocupa în cunoştinţă de cauză", a afirmat Cârlan.



Potrivit acestuia, propunerea a venit din partea "câtorva primari de municipii", dar nu a dorit să dea nume, scrie Agerpres.

