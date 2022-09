Preţul gazelor a crescut în Marea Britanie și Țările de Jos după ce UE a omis un posibil plafon de preţ

În jurul orei 15:08 GMT, la hub-ul TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă pentru gazul natural în Europa, cotaţiile pentru contractele futures cu livrare în luna următoare au crescut cu 20,50 euro, până la 215 euro pentru un Megawatt oră (MWh). În cazul contractelor cu livrarea în ziua următoare, creşterea a fost de 16,50 euro, până la 211 euro pentru un MWh.



Comisia Europeană a prezentat miercuri un plan de măsuri destinat să protejeze cetăţenii şi companiile de creşterea preţurilor la energie. Planul include o taxă pe profiturile excesive generate de companiile din energie şi reducerea consumul de electricitate în întregul bloc comunitar.



În schimb, Executivul comunitar a renunţat la un plan iniţial care prevedea plafonarea preţului pentru gazele naturale importate din Rusia. Ţările membre UE au opinii diferite când vine vorba de impactul unui plafon de preţ asupra eforturilor Europei de a-şi asigura aprovizionarea cu energie la iarnă.



"În condiţiile în care şansele pentru un plafon de preţ la gaze au scăzut, piaţa continuă să evolueze pe tendinţa înregistrată în ultimele zile", au apreciat analiştii de la Engie EnergyScan.



Chiar dacă Europa şi-a atins, mai devreme, ţinta de a-şi umple depozitele de gaze până la 80% din capacitate până în luna noiembrie, îngrijorările cu privire la livrările de gaze la iarnă continuă să planeze asupra pieţei.

"Mai multe luni de dispute geopolitice au dat peste cap piaţa europeană a gazelor iar preţurile volatile decurg din lipsa aprovizionării, posibilele intervenţii pe piaţă şi incertitudinea generală", a apreciat Zongqiang Luo, analist la Rystad.



Livrările de gaze naturale spre est prin conducta Yamal-Europe, dinspre Germania spre Polonia, au scăzut miercuri dimineaţa în timp ce livrările de gaze dinspre Rusia spre Europa via Ucraina erau stabile iar conducta Nord Stream 1 a rămas închisă.



Pe piaţa europeană a cărbunelui, contractul de referinţă era în creştere cu 2,44 euro, până la 72,19 euro pe tonă, scrie Agerpres.

Citește și - Ghid pentru economisirea apei. Ce faci să ai facturi mai mici. "Vecinii mei fac 10 minute duș, i-am cronometrat. Eu nu stau mai mult de 2 minute"

Ultimele luni ne-au arătat mai mult ca niciodată că trebuie să învățăm să avem grijă de resurselor de care dispunem. Seceta și scăderea nivelului ape ne-a arătat că trebuie să consumăm mai responsabil. Și facturile tot mai mari ne-au demonstrat că trebuie să închidem uneori robinetul. În articol găsești un ghid de economisire a apei.

Din 1940 și până în prezent, consumul de apă a crescut de patru ori. Românii au nevoie de aproape 8 miliarde de apă pe an, transmite Realitatea Plus. În contextul multiplelor crize cu care ne confruntăm, este indicat să învățăm să economisim, atât energie, cât și apa. Risipa ar putea să ne coste foarte mult în această iarnă, așa că Realitatea Plus a prezentat un ghid de economisire a apei.

Un robinet stricat care picură pierde 17 litri de apă pe zi. Într-un an cantitatea de apă risipită poate ajunge la 5.000 de litri. În plus, fiecare picătură de apă adaugă cifre în plus la factura de întreținere. Specialiștii spun că nu este suficient să eliminăm doar risipa care se produce din cauza defecțiunilor, putem face mai mult de atât.

"Nu lăsați robinetul pornit atunci când vă spălați pe mâini. Un robinet care curge poate consuma până la 10 litri de apă pe minut", a explicat jurnalista Alexandra Alexandrescu.

În plus, specialiștii nu recomandă să umplem cada cu apă de câte ori ne spălăm, ci să încercăm să reducem timpul petrecut la duș la ce mult 5 minute. Astfel, veți economisi mult dacă veți opta pentru un duș, în loc să cheltuiți o grămadă de apă pentru a face baie în cadă. O baie consumă de trei ori mai multă apă decât un duș de 6 minute.

"Eu știu să economisesc de pe vremea lui Ceaușescu"

"Eu știu să economisesc de pe timpul lui Ceaușescu. Mă urc la duș și opresc, mă spăl pe toate cele,care durează un minut, mă dau cu săpun, dau drumul la duș și mă clătesc. Vecinii mei fac 10 minute duș, i-am cronometrat. Curge apa 10 minute la duș, iar eu mai mult de 2 minute nu. Iar vasele le dau cu gel cu apa oprită și după aia dau drumul la apă și le clătesc una după alta. Câștig timp", a mărturisit o femeie.

Peste un miliard de oameni din toată lumea nu au acces la apă potabilă sigură. Facturile la întreținere au crescut. O atitudine responsabilă vizavi de un consum calculat este necesară și ne-ar putea lăsa cu câțiva lei în plus în fiecare lună. Vezi știrea aici!

