Ghid pentru economisirea apei. Ce faci să ai facturi mai mici. "Vecinii mei fac 10 minute duș, i-am cronometrat. Eu nu stau mai mult de 2 minute"

Din 1940 și până în prezent, consumul de apă a crescut de patru ori. Românii au nevoie de aproape 8 miliarde de apă pe an, transmite Realitatea Plus. În contextul multiplelor crize cu care ne confruntăm, este indicat să învățăm să economisim, atât energie, cât și apa. Risipa ar putea să ne coste foarte mult în această iarnă, așa că Realitatea Plus a prezentat un ghid de economisire a apei.

Un robinet stricat care picură pierde 17 litri de apă pe zi. Într-un an cantitatea de apă risipită poate ajunge la 5.000 de litri. În plus, fiecare picătură de apă adaugă cifre în plus la factura de întreținere. Specialiștii spun că nu este suficient să eliminăm doar risipa care se produce din cauza defecțiunilor, putem face mai mult de atât.

"Nu lăsați robinetul pornit atunci când vă spălați pe mâini. Un robinet care curge poate consuma până la 10 litri de apă pe minut", a explicat jurnalista Alexandra Alexandrescu.

În plus, specialiștii nu recomandă să umplem cada cu apă de câte ori ne spălăm, ci să încercăm să reducem timpul petrecut la duș la ce mult 5 minute. Astfel, veți economisi mult dacă veți opta pentru un duș, în loc să cheltuiți o grămadă de apă pentru a face baie în cadă. O baie consumă de trei ori mai multă apă decât un duș de 6 minute.

"Eu știu să economisesc de pe vremea lui Ceaușescu"

"Eu știu să economisesc de pe timpul lui Ceaușescu. Mă urc la duș și opresc, mă spăl pe toate cele,care durează un minut, mă dau cu săpun, dau drumul la duș și mă clătesc. Vecinii mei fac 10 minute duș, i-am cronometrat. Curge apa 10 minute la duș, iar eu mai mult de 2 minute nu. Iar vasele le dau cu gel cu apa oprită și după aia dau drumul la apă și le clătesc una după alta. Câștig timp", a mărturisit o femeie.

Peste un miliard de oameni din toată lumea nu au acces la apă potabilă sigură. Facturile la întreținere au crescut. O atitudine responsabilă vizavi de un consum calculat este necesară și ne-ar putea lăsa cu câțiva lei în plus în fiecare lună.

Planul de economisire al UE. Ursula von der Leyen: "Un război al energiei. Trebuie să reducem consumul în orele de vârf". Banca Europeană a Hidrogenului, noua investiție a CE

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a explicat care este planul de economisire al Uniunii Europene.

"După cum știți, am convenit să mărim depozitarea, am depășit la 80%, am depășit obiectivele propuse, dar din păcate nu va fi suficient. Va trebui să diversificăm, să ne bazăm pe furnizori precum sunt SUA, Norvegia și Algeria, fiabili. Anul trecut, spre exemplu, gazul rusesc a reprezentat 40% din importurile de gaze în Europa, astăzi am ajuns doar la 9%, însă constatăm și că Rusia manipulează în mod activ piața noastră a energiei. Preferă să risipească gazul, să îl ardă, decât să îl trimită pe continentul european, deci această piață nu mai este fiabilă. Mai mult, criza climatică se reflectă în facturile noastre. Secetele au închis centralele nucleare și în consecință prețurile au crescut de zece ori mai mult față de prețurile de dinainte de pandemie.

Pentru familiile europene a se descurca, a o scoate la capăt, gospodăriile, dar și întreprinderile europene, se chinuie. Dar vedem că europenii încearcă să facă față acestor provocări. Gândiți-vă la activitatea din fabricile de ceramică din centrul Italiei, care au schimbat turele, se asigură că muncitorii lucrează dimineața. E doar unul dintre exemplele din nenumăratele exemple ale europenilor care fac sacrificii pentru a se adapta la noua realitate", a spus Ursula von der Leyen în plenul Parlamentului European. Vezi mai mult AICI.

