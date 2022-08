Prețul energiei electrice, nivel record în toată Europa. Experții spun că ar putea fi noua normalitate

Prețurile energiei electrice în Europa au urcat la un alt record, stârnind temeri că actuala criză energetică de pe continent nu ar putea decât să se agraveze. Potrivit analiștilor, creșterea prețurilor la energie electrică este în primul rând rezultatul creșterii prețurilor la gaze naturale.

Prețul principalului contract futures de energie electrică din Germania a crescut cu mai mult de 3%, la 475 de euro pe megawat-oră (MWh), luni, la Bursa Europeană de Energie (EEX). Prețurile s-au dublat aproximativ în ultimele două luni și sunt de aproape șase ori mai mari decât acum un an.

Din cauza rezervelor limitate de gaz, există îngrijorarea dacă Europa va reuși să genereze suficientă energie electrică în timpul iernii, potrivit publicației de știri cehe Echo24. Rusia a redus drastic fluxurile de gaze către Europa, care în prezent sunt cu 20% mai mici, în urma deciziei Uniunii Europene de a adopta o serie de sancțiuni anti-ruse ca represalii pentru invazia Ucrainei.

Potrivit analiștilor companiei energetice daneze Energi Danmark, încă nu există semne clare că actuala creștere a prețurilor la energie electrică va încetini în curând.

„Ne așteptăm la o creștere suplimentară a prețurilor în această săptămână”

Prețul principalului contract futures pe gaz pentru piața europeană din centrul de tranzacționare virtual al TTF (Title Transfer Facility) a crescut cu aproximativ 4% luni la prânz și a ajuns la peste 214 EUR per MWh. Acum un an, era sub 30 de euro pe MWh.

„Electricitatea foarte scumpă pentru gospodării va fi o problemă de mulți ani și în Republica Cehă. Un tarif de economisire a costurilor nu va fi suficient”, a adăugat Lukáš Kovanda, economist șef al Trinity Bank. Economiștii încearcă să-l „învinuiască pe Putin pentru electricitatea super scumpă”, dar acesta este eșecul lor, spune economistul.

Potrivit lui Kovanda, guvernul lui Petr Fiala trăiește sub iluzia că electricitatea va fi scumpă doar pentru 1-2 sezoane reci.

„Dar poate dura și cinci ani, la fel ca gazul. Oamenii bănuiesc acest lucru și cer soluții sistemice, cum ar fi împărțirea ČEZ”, a subliniat Kovanda. ČEZ este cel mai mare producător de energie electrică din Cehia.

Creșterea prețurilor la energie a determinat și creșterea inflației în țările europene și a crescut costurile pentru gospodării și întreprinderi. Guvernele europene lucrează la măsuri pentru atenuarea efectelor energiei scumpe, dar unii oficiali avertizează deja despre potențiale tulburări sociale și chiar violențe, deoarece inflația continuă să împovăreze cetățenii, conform RMX.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News