Președintele Serbiei susține că cererea sa de a vizita Croația a fost respinsă de două ori: Am vrut să intru într-o țară din Uniunea Europeană

Președintele Serbiei a declarat că singurul motiv pentru care plănuia să viziteze Croația era să aducă un omagiu victimelor lui Jasenovac, cel mai mare lagăr de concentrare din națiune în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

”Am vrut să intru într-o țară din Uniunea Europeană (UE) și să depun flori într-un loc în care au fost uciși zeci de mii de oameni la Jasenovac. Mi se pare cumva ilogic să încerci să împiedici așa ceva să se întâmple și să justifici totul cu povești despre provocări, și nu știu de ce'”, a spus Vucic, potrivit Republic World.

El a mai susținut că i-a cerut inițial prim-ministrului croat Andrej Plenkovic permisiunea pentru vizita privată din 2 septembrie 2021, dar aceasta a fost refuzată. Potrivit lui Vucic, Guvernul croat a răspuns cererii sale de amânare a vizitei pe 4 septembrie printr-o scrisoare.

Președintele sârb a susținut că o altă solicitare a fost făcută anul acesta la 1 martie, dar a fost respinsă încă o dată.

”După două zile, am primit mesajul că ”vizita nu este binevenită în acest moment”, iar apoi am luat decizia că nu voi merge la Jasenovac și nici un singur mijloc de presă din Serbia nu a aflat despre asta. Nu ne plângem. Am fost parteneri corecți", a mai adăugat Vucic. El a susținut că libertatea de mișcare este cea mai mare valoare a Uniunii Europene.

Croaţia neagă că a fost informată oficial despre vizita preşedintelui sârb

Între timp, autoritățile croate au susținut că au aflat despre vizita planificată a președintelui sârb prin ”căi neoficiale”. Ulterior, Gordan Grlic Radman, ministrul de Externe al Croației, a declarat reporterilor că este ”inacceptabil” ca Guvernul croat să nu fi fost informat oficial despre vizită.

El a criticat, de asemenea, autoritățile sârbe pentru că au minimalizat riscurile de securitate ale vizitei. În plus, premierul croat Plenkovic a declarat că vizita președintelui sârb ar fi avut propriile ”repercusiuni și impact politic”.

"Serviciile străine (de informaţii) din două ţări fac aceasta. Una este o ţară din UE, iar Ucraina este cealaltă"





"Serviciile străine (de informaţii) din două ţări fac aceasta. Una este o ţară din UE, iar Ucraina este cealaltă", a spus Vucic fără să ofere dovezi.



Serbia, care este aproape în întregime dependentă de gazul şi petrolul rusesc, refuză să impună sancţiuni împotriva Kremlinului şi menţine zboruri regulate către Moscova. Vucic a declarat că ţara va continua să facă acest lucru "din principiu".



"Continuăm aceste zboruri literalmente din principiu, pentru că vrem să arătăm că suntem o ţară liberă şi luăm propriile decizii. Nu decideţi pentru noi când să anulăm zborurile", a insistat el, conform Agerpres.



În ultimele săptămâni, Belgradul a votat de trei ori pentru rezoluţiile Naţiunilor Unite care condamnau invadarea Ucrainei de către Rusia şi au suspendat-o din principalul organism al ONU pentru drepturile omului. Moscova numeşte acţiunile sale în Ucraina "operaţiune specială".

