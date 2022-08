Președintele Braziliei către Leonardo DiCaprio: Renunță la iahtul tău înainte de a da prelegeri lumii

”Cât de extinsă este defrișarea în Amazonia, unul dintre cele mai importante locuri de pe planetă pentru oameni și animale sălbatice?”, a postat pe contul de Twitter celebrul actor Leonardo DiCaprio, unde acesta înregistrează aproximat 19 milioane de urmăritori.

”Conform acestei hărți de la @mapbiomas, regiunea s-a confruntat cu un atac de defrișare ilegală din partea industriei extractive în ultimii 3 ani”, a scris DiCaprio, împărtășind un grafic de la compania braziliană de colectare a datelor despre defrișări care arată o creștere din ianuarie 2019 -2022.

How extensive is deforestation in Amazonia, one of the most important places on the planet for people & wildlife? According to this map from @mapbiomas , the region has faced an onslaught of illegal deforestation at the hands of extractive industry over the last 3 years. pic.twitter.com/BLxUC3S3z7

”În acest fel, vei deveni cel mai bun agent electoral al meu, așa cum spunem în Brazilia! V-aș putea spune, din nou, să renunțați la iahtul dumneavoastră înainte de a da prelegeri lumii, dar recunosc ideile progresiste: vreți să schimbați lumea întreagă, dar niciodată pe voi înșivă, așa că vă voi lăsa să vă descurcați”, a reacționat președintele brazilian, Jair Bolsonaro.

- You again, Leo? This way, you will become my best electoral cable, as we say in Brazil! I could tell you, again, to give up your yacht before lecturing the world, but I know progressives: you want to change the entire world but never yourselves, so I will let you off the hook. https://t.co/FxCnqhFv6D