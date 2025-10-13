Demisie de răsunet din AUR. Pleacă definitiv din partid: Am construit de la zero

Luni, Sebastian Suciu, președintele filialei județene AUR Sibiu, a anunțat că demisionează atât din funcția de conducere a organizației, cât și din partid. El a explicat că hotărârea sa reflectă "curajul de a nu accepta compromisuri politice impuse, acestea din urmă fiind sursa tuturor problemelor din județ și din toată țara".

Pe pagina sa de Facebook, Suciu a detaliat parcursul său în cadrul filialei: "Începând de azi, demisionez din funcția de președinte al Filialei AUR Sibiu și din calitatea de membru al partidului. Am construit filiala de la zero din 2020 cu 10 membri, misiunea a fost una complexă și plină de provocări. A fost nevoie de competență și viziune, dar mai ales de sacrificii personale, financiare și profesionale. Am dat la o parte confortul propriu, am neglijat familia, am renunțat la timpul liber, pentru a transforma un proiect curat în realitate, o datorie pe care mi-am asumat-o alături de oameni onești, dedicați și profund implicați. Am reușit să transform filiala într-o structură activă, respectată, prezentă în viața publică locală. Decizia de a mă retrage nu este una ușoară și nici lipsită de semnificații."

"Rămân cu fruntea sus, fără blaturi politice"

Fostul deputat a subliniat că plecarea sa nu este doar o alegere personală, ci un gest motivat de integritate politică: "Această schimbare nu vine dintr-o simplă alegere interioară, ci mai degrabă este consecința curajului de a spune lucrurilor pe nume și de a nu accepta compromisuri politice impuse, acestea din urmă fiind sursa tuturor problemelor din județ și din toată țara. Rămân cu fruntea sus, fără blaturi politice, dovadă fiind o filială consolidată, un colectiv unit și un drum deschis spre continuarea construcției autentice, fără compromisuri."

Sebastian Suciu a candidat la alegerile locale din iunie anul trecut pentru funcția de primar al municipiului Sibiu, însă numele său nu a mai figurat pe lista candidaților AUR pentru scrutinul parlamentar din decembrie 2024, conform Agerpres.