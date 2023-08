Premiul Internațional MICHELANGELO Geniul Italiei, de la Roma la Bucureşti. Simona Toader (Ziarul Național), printre laureați

”Din momentul în care am primit invitaţia de participare, m-a urmărit imaginea plafonului pictat de Michelangelo în Capela Sixtină, în special scena „Crearea lui Adam”. Îmi aminteam, de asemenea, despre viaţa lui Michelangelo pe care am descoperit-o, în adolescenţă, citind cartea Agonie şi extaz, scrisă de Irving Stone. De aceea am dorit ca prin lucrarea pe care am pregătit-o pentru acest eveniment sã aduc un omagiu, într-o manieră personală, geniului uriaş – Michelangelo. Pentru mine este o mare bucurie participarea la acest minunat proiect şi faptul cã lucrarea mea, intitulată God’s touch, este prezentă atât în Catalogul evenimentului cât şi în vol. 4 - 2023 al Contemporary Celebrity Masters, ambele volume beneficiind de o ţinută grafică deosebită”.

Festivitatea de premiere a avut loc la Teatro Italia, Via Bari, 18, Roma.

