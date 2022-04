Premierul Ciucă, marcat de rămăşiţele războiului din Ucraina: Am mai văzut astfel de imagini, dar niciodată atât de devastatoare

"Am văzut în Ucraina, la Irpin şi Borodianka, tot ce poate să însemne dezastrul rămas în urma loviturilor și atacurilor pe care forțele armatei ruse le-au executat în zonele rezidențiale, fără să țină cont de faptul că în acele blocuri locuiesc oameni.

Uman este absolut devastator. Stând în fața acestor clădiri distruse, văzând școlile și spitalele devastate poți să realizezi că nu se respectă nimic din legile și principiile luptei armate, prin care zonele cu civili și clădirile esențiale să fie cu adevărat protejate.

În cariera mea de militar am fost în astfel de zone de conflict, am mai văzut astfel de imagini, dar niciodată atât de zguduitoare. Este imposibilă orice minimă înţelegere faţă de această manifestare pentru că de-a lungul carierei am fost învăţaţi să facem ceea ce ţine de profesia noastră pentru a ne apăra ţara, iar atunci când am îndeplinit misiunile, principala noastră preocupare a fost să protejăm vieţile civililor, obiectivele care fac parte din patrimoniu, care asigură serviciile medicale și de învăţământ pentru populația civilă.

La întâlnirile pe care le-am avut la Kiev cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu prim-ministrul Denys Shmyhal și cu președintele Radei Supreme, Ruslan Stefanchuk, am susținut poziția României de a condamna ferm aceste atrocități. La nivelul Guvernului României susținem demersurile și investigațiile derulate prin Curtea Penală Internațională pentru că aceste crime nu trebuie să rămână nepedepsite.", a transmis premierul Nicolae Ciucă, conform unei postări pe pagina de Facebook a Guvernului.

Mai mulți ucraineni care au încercat să se predea, executați de ruși. SUA, dovezi

Statele Unite au dovezi credibile că forțele rusești au executat ucraineni care au încercat să se predea în Donețk, s-a spus la o reuniune a Națiunilor Unite, scrie Mediafax.

Ambasadorul general al SUA pentru justiție penală globală, Beth Van Schaack, a declarat:

"Avem acum informații credibile potrivit cărora o unitate militară rusă care operează în apropiere de Donețk a executat ucraineni care încercau să se predea, în loc să îi ia în custodie. Dacă este adevărat, acest lucru ar fi o încălcare a unui principiu de bază al dreptului războiului: interzicerea execuției civililor și a combatanților care sunt scoși din luptă în virtutea predării, a rănilor sau a altor forme de incapacitate", potrivit Sky News.

Rusia a fost acuzată anterior că a executat civili în orașul Bucea, în apropiere de Kiev. Armata sa își concentrează acum eforturile în estul Ucrainei, în special în regiunile Donețk și Luhansk.

