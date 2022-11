Premieră în politica SUA: În toate cele 50 de state americane există candidaţi LGBTQ pentru alegerile din 8 noiembrie

Aproximativ 678 de membri ai comunităţii LGBTQ candidează la alegerile din 8 noiembrie, scrutin în cadrul căruia americanii vor reînnoi toate mandatele din Camera Reprezentanţilor şi o treime din Senat. De asemenea, sunt în joc o serie întreagă de posturi de guvernatori şi aleşi locali.



Aceasta este o creştere de aproape 20% faţă de ultimele alegeri, potrivit unei analize realizate de LGBTQ Victory Fund, care ajută la finanţarea acestor campanii.



Printre candidaţii de seamă: democratele Tina Kotek şi Maura Healey ar putea deveni primele guvernatoare lesbiene ale statelor lor respective, Oregon şi Massachusetts.



Iar în statul Vermont, la graniţa cu Canada, Becca Balint are şanse mari să devină prima lesbiană din acest stat aleasă în Camera Reprezentanţilor. Aproximativ 90% dintre aceste candidaturi provin din tabăra democrată.



Pentru Annise Parker, fost primar al oraşului Houston din Texas şi şefa LGBTQ Victory Fund, acest număr record de candidaturi este o reacţie a alegătorilor americani "la atacurile necruţătoare vizând comunitatea LGBT în acest an".



În ultimii ani, proiectele de lege ce vizează restrângerea drepturilor persoanelor transgender sau limitarea predării chestiunilor legate de homosexualitate la şcoală s-au înmulţit în toată ţara.



În martie, guvernatorul republican Ron DeSantis, una dintre figurile de frunte ale conservatorilor americani, prezentat pentru a fi candidat la următoarele alegeri prezidenţiale, a semnat o lege ce interzice predarea materiilor legate de orientarea sexuală sau identitatea de gen în şcoala primară.



Textul controversat este numit de detractorii săi "'Don't say gay" (Nu vorbi despre gay).



Potrivit Human Rights Campaign (HRC), cea mai mare organizaţie americană de apărare a comunităţii LGBTQ din America, peste 340 de astfel de legi au fost prezentate în adunările locale din toată ţara.

Unul din 10 alegători americani este o persoană LGBTQ





Multe ONG-uri se tem că proiecte de lege similare vor fi dezbătute în Congresul SUA dacă republicanii ar prelua Camera Reprezentanţilor la alegerile intermediare. Texte de acest gen au fost deja prezentate de aleşi conservatori.



Homofobii "vor ca noi să rămânem acasă în tăcere, dar atacurile lor se întorc împotriva lor şi, din contră, îndeamnă un nou val de lideri LGBTQ să candideze la alegeri", spune Annise Parker.



Această ofensivă conservatoare ar putea fi de asemenea neutralizată în curând datorită numărului tot mai mare de alegători LGBTQ. Potrivit HRC, persoanele LGBTQ sunt unul dintre blocurile electorale cu cea mai rapidă creştere, care urmează "să remodeleze în mod fundamental peisajul electoral din SUA".



Astăzi, unul din 10 alegători americani este o persoană LGBTQ, dar se preconizează că această cifră va creşte la unul din şapte până în 2030, notează AFP.



"Momente ca acestea pot contribui la o schimbare mai largă societală şi instituţională", a subliniază Julia Himberg, profesor la Universitatea statului Arizona.



Experta avertizează totuşi împotriva tragerii de concluzii generale dintr-un singur scrutin. "Schimbarea sistemică necesită timp şi voinţă. Deci este nevoie de prudenţă", a declarat ea pentru AFP.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News