Precizările Poliției Române în legătură cu audierile care au loc după protestul violent de la BEC

Poliția Română dezminte informațiile transmise în spațiul public, printr-un clip video, de către doi bărbați, care susțin că a avut loc "audierea unei persoane, la secția de Poliție, în urma solicitării conducerii Ministerului Afacerilor Interne".



"Informația vehiculată este falsă. Toate efectivele Poliției Române derulează activități, pentru a verifica, cu celeritate, orice semnalare de incident sau încălcare a normelor legale, cu respectarea principiilor care guvernează conduita profesională: legalitate, echidistanță, imparțialitate, disponibilitate și cu prioritatea interesului public.

Audierile au loc după protestul violent de la BEC





În cazul prezentat în spațiul public, este vorba despre audieri în cadrul unui dosar penal, în care se efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, ultraj și distrugere.



Așa cum am precizat public, în cursul zilei de ieri, dosarul penal a fost întocmit ca urmare a evenimentelor din seara de 9 martie, atunci când mai multe persoane au aruncat cu diverse obiecte către jandarmi, au distrus o autospecială a unui trust TV, precum și mobilier stradal și bunuri ale societăților comerciale din proximitate.



Activitățile sunt derulate de polițiștii Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.



În cauză, pentru întregirea materialului probator, au fost citate să se prezinte la Poliție mai multe persoane, care au participat la protest și ar putea avea cunoștință despre producerea incidentelor menționate anterior.



Totodată, au fost puse în aplicare mai multe mandate de aducere, pentru persoane care sunt bănuite de săvârșirea infracțiunilor, ulterior 3 bărbați fiind reținuți, pentru 24 de ore, în prezenta cauză.

Ce obligații au persoanele citate în calitate de martori



Conform Codului de Procedură Penală, poate fi audiată în calitate de martor orice persoană care are cunoștință despre fapte sau împrejurări de fapt care constituie probă în cauza penală.



Orice persoană citată în calitate de martor are următoarele obligații:

a) de a se prezenta în fața organului judiciar care a citat-o la locul, ziua și ora arătate în citație;

b) de a depune jurământ sau declarație solemnă în fața instanței;

c) de a spune adevărul.



De asemenea, organele de urmărire penală pot dispune fotografierea și luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane cu privire la care există o suspiciune că au legătură cu fapta comisă sau că au fost prezente la locul faptei, chiar și în lipsa consimțământului acestora.



Procurorul conduce și controlează nemijlocit activitatea de urmărire penală a poliției judiciare și a organelor de cercetare penală speciale, prevăzute de lege. De asemenea, procurorul supraveghează ca actele de urmărire penală să fie efectuate cu respectarea dispozițiilor legale.

Poliția Română: Dezmințim categoric orice ingerință în activitatea de urmărire penală





În aceste condiții, reiterăm faptul că informațiile prezentate în spațiul public sunt false și prezentate într-o manieră tendențioasă, menită să slăbească încrederea în instituțiile de aplicare a legii.



Dezmințim categoric orice ingerință în activitatea de urmărire penală și atragem atenția că acuzarea organelor de urmărire penală fără niciun indiciu în acest sens este lipsită de substanță și în neconcordanță clară cu principiile statului de drept.



Asigurăm opinia publică că Poliția Română, împreună cu partenerii instituționali, desfășoară toate activitățile din competență, pentru asigurarea ordinii și liniștii publice și tragerea la răspundere a celor care au tulburat ordinea și liniștea publică, au distrus proprietatea privată și publică și au agresat forțele de ordine. În final, mulțumim tuturor cetățenilor pentru implicare și sprijin, în menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică", transmite Poliția Română.

