Ponta, prima reacție după ce Ciolacu l-a dat afară / Ce spune despre demisia din PSD

Întrebat dacă a fost informat oficial că nu mai este consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu, Victor Ponta a spus că a avut o discuție cu premierul și a înțeles motivele politice din spatele acestei decizii. Deși îi mulțumește pentru colaborare, el subliniază că ceea ce contează nu este poziția sa, ci găsirea unor soluții pentru problemele României.

„Sigur, am avut o discuție cu domnul premier. M-a sunat, am înțeles motivele politice. Îi mulțumesc pentru colaborare, însă ceea ce eu cred că e important, nu e poziția mea - până la urmă sunt niște obligații politice asumate ieri de PSD, înțeleg acest lucru - important este dacă în continuare - și o să rămân profund implicat - găsim soluții la problemele României. Chiar de astăzi am văzut, această mișcare care se extinde în toate țările din Europa de Est, apropo de supermarketuri, de alimente. Pentru mine, cel mai important lucru este ca România să redevină cum era în 2014: independentă alimentar.

Noi putem produce mai multe alimente decât importăm, mai bune, putem să cumpărăm produse românești și chiar dacă nu sunt consilier onorific - am fost onorific, neplătit - pot să militez pentru acest proiect și sper ca Parlamentul, Guvernul și cei care decid să mă ajute în acest proiect.”, a spus Victor Ponta.

„Protestul este bun, dar protestul fără soluții nu are finalitate"

Victor Ponta a susținut că protestele sunt utile, dar trebuie însoțite de soluții. El a propus reluarea politicilor aplicate de România în urmă cu 10 ani, când țara producea mai multe alimente decât consuma și exporturile erau mai mari decât importurile. Potrivit acestuia, în ultimii ani, situația s-a deteriorat, iar producătorii români întâmpină dificultăți tot mai mari.

„Eu susțin și o soluție, pentru că protestul este bun, dar protestul fără soluții nu are finalitate. Soluția este pe politicile pe care România le-a aplicat exact în urmă cu 10 ani. În 2014-2015 România producea mai multe alimente decât consuma, exporturile noastre erau mai mari decât importurile, românii începuseră să găsească în supermarketuri și să cumpere produse românești.

În ultimii ani, acest lucru s-a schimbat în rău, din ce în ce mai rău. Producătorii români au o viață din ce în ce mai grea, din ce în ce mai puțin sprijin, iar românii se duc în supermarket și văd la un produs românesc, 10-20 din import.

Există o politică pe care trebuie să o aplicăm ca să schimbăm acest lucru.”, a spus Victor Ponta.

„Politicile economice ale Guvernului Ponta au fost cele mai bune pentru producătorii români"

Întrebat dacă înainte de a fi eliberat din funcția de consilier onorific a apucat să discute despre aceste soluții, Victor Ponta a spus că, în aproape doi ani, de fiecare dată când premierul i-a cerut opinia sau când a observat probleme, i le-a comunicat. El consideră că politicile economice ale Guvernului Ponta au fost cele mai bune pentru producătorii români și că acest punct de vedere este împărtășit de toată lumea.

„Da, în aproape doi ani, de câte ori premierul mi-a cerut opinia pe aceste probleme economice sau de câte ori eu am sesizat probleme - din piață, din viața reală – i le-am spus, pentru că, în ceea ce privește politicile economice, cred că toată lumea este de acord că politicile economice ale Guvernului Ponta au fost cele mai bune pentru producătorii români.”, a spus Victor Ponta.

„Trebuie pornit de la sursa problemei spre efect și spre soluție, nu invers"

Plecând de la exemplul din Croația, acolo unde supermarketurile au reacționat doar când au rămas fără clienți, Victor Ponta a spus că Guvernul dispune de instrumente pentru a sprijini producția internă și pentru a se asigura ca supermarketurile vând produse românești.

„Guvernul are niște instrumente și cred că aceste instrumente țin, în primul rând, de a ajuta producția internă, după care de a folosi aceste instrumente ca distribuitorul, supermarketul, să aibă produse românești. Dar dacă noi nu mai producem, nu poți să spui să lași rafturile goale. Deci, trebuie pornit de la sursa problemei spre efect și spre soluție, nu invers.”, a spus Victor Ponta.

Cum s-ar implementa în România acest boicot

Victor Ponta a amintit de protestele împotriva firmelor austriece când România nu era acceptată în Schengen, subliniind că protestul public este important, dar insuficient.

„Țineți minte, a fost acea mișcare legată de firmele austriece, când nu ne primeau în Schengen. Protestul public este important, dar cei care au puterea trebuie să meargă dincolo de protest, trebuie să meargă la cauză, să îndepărteze cauza, după care să îndepărteze și efectul.”, a spus Victor Ponta.

Va demisiona din PSD?

Întrebat dacă va demisiona din PSD, Victor Ponta a spus că nu are motive să plece, deoarece exprimă ceea ce gândesc mulți membri ai partidului. El a adăugat că decizia aparține conducerii și nu o va comenta.

„Eu nu am de ce să-mi dau demisia pentru că spun ceea ce cei mai mulți dintre pesediști gândesc. Mai departe, ce decizie va lua conducerea, e dreptul lor și nu comentez.”, a spus Victor Ponta.

Întrebat dacă se se așteaptă să fie dat afară din PSD, Victor Ponta a spus că este pregătit, amintind că a mai fost exclus. El a subliniat că va continua să spună ceea ce gândesc oamenii, indiferent de consecințe.

„Sunt pregătit, am mai fost dat o dată afară din PSD când am spus ceea ce a fost corect: că PSD nu trebuie să-și dea jos propriul guvern, Guvernul Grindeanu. Acum, din nou spun ceea ce gândesc oamenii și indiferent de consecințe, o să o fac în continuare. (...)

Oamenii vor să aibă pe cine să voteze. Ieri nu au primit un candidat pe care să-l voteze și atunci trebuie să găsesc eu sau altcineva această soluție. Întotdeauna oamenii trebuie să decidă ei, nu să decidă șefii de partide pe cine votează ca președinte și oamenii trebuie să aibă dintre cine să aleagă.”, a spus Victor Ponta la România TV.

