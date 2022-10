Polonia va construi prima centrală nucleară cu americanii, în ciuda ofertelor franceze și sud-coreene

Polonia a ales grupul american Westinghouse pentru a construi prima sa centrală nucleară, în faţa ofertelor concurente de la EDF francez şi KHNP sud-coreean, a anunţat vineri premierul polonez Mateusz Morawiecki, potrivit Agerpres.

"Confirmăm că proiectul nostru de energie nucleară va folosi tehnologie fiabilă şi sigură de la @WECNuclear" (Westinghouse), a scris premierul polonez pe Twitter. Morawiecki a precizat că decizia va fi aprobată oficial în cadrul unui consiliu de miniştri, miercuri, la Varşovia.



"Acesta este un pas uriaş în consolidarea relaţiilor noastre cu Polonia pentru generaţiile viitoare", a declarat, la rândul său, secretarul american pentru Energie, Jennifer Granholm. "Cred că acest lucru transmite un mesaj clar Rusiei, (acela) că Alianţa Atlantică este unită pentru a diversifica aprovizionarea noastră cu energie (...) şi pentru a rezista militarizării ruse a energiei", a menţionat responsabilul american.



Jennifer Granholm a subliniat că Polonia a ales Westinghouse "pentru prima parte a proiectului său nuclear de 40 de miliarde de dolari", fără a preciza valoarea acestei investiţii.

În plină criză a energiei, România își oprește termocentralele pe cărbune. Zamfir critică ”soluția” Bruxelles-ului

urma anunțului premierului Nicolae Ciucă, de la Bruxelles, cu privire la ce se va întâmpla cu termocentralele pe cărbune din România. Senatorul PSD este de părere că prim-ministrul nu a fost informat de către ministrul Energiei, Virgil Popescu.

Termocentralele pe cărbune, roata de rezervă a României

"Am explicat doamnei comisar situaţia specifică a României şi anume că ţara noastră se regăseşte într-o regiune în care este nevoie să arătăm această solidaritate despre care vorbim la nivelul întregii UE şi la nivelul statelor democratice, că acest specific necesită, de la sine, şi înţelegerea condiţiile de securitate energetică.

Astfel, am explicat că aceste grupuri energetice care, aşa cum au fost asumate, - este vorba de două grupuri de 600 de MW, fiecare dintre ele de 300 - urmează să fie scoase din funcţiune şi, fiind în continuare funcţionale şi putând fi folosite, am cerut acordul astfel încât să poată fi trecute în rezervă tehnică, pentru că, în momentul în care avem nevoie de asigurarea securităţii energetice şi echilibrarea energetică, pe baza unor proceduri foarte bine convenite la nivelul comisiilor de specialitate, să poată fi puse în funcţiune.

În PNRR sunt cuprinse mai multe grupuri energetice care sunt programate să fie scoase din funcţiune conform angajamentului de decarbonare. Doar că putem să vedem că la nivelul UE se foloseşte în continuare cărbunele în măsura asigurării securităţii energetice.

Aceste măsuri au fost deja finanţate, s-au obţinut bani europeni ca ele să poată fi introduse în procesul de decarbonare", a spus premierul Nicolae Ciucă, de la Bruxelles.

"Sigur nu i-a spus asta domnului prim-ministru"

"De fapt, nu este o soluţie. Adică a fi conservate, dar de fapt să şi funcţioneze nu se poate. Chiar am fost săptămâna trecută acolo şi am înţeles foarte bine cum funcţionează procesul tehnologic. Este clar că domnul prim-ministru a fost foarte prost informat de către ministrul Energiei, nu am nicio îndoială. Acolo, nu poţi nici depozita suficient cărbune, ca să aştepţi ca, la un moment dat, să pornească acele termocentrale, pentru că acel cărbune - sigur nu i-a spus asta domnului prim-ministru - lăsat în aer liber se autoaprinde. Poate, prin intermediul dumneavoastră, va afla şi domnul prim-ministru ceea ce trebuia să îi spună domnul ministru Popescu... Citește aici restul.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News