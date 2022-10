Termocentralele pe cărbune, roata de rezervă a României

"Am explicat doamnei comisar situaţia specifică a României şi anume că ţara noastră se regăseşte într-o regiune în care este nevoie să arătăm această solidaritate despre care vorbim la nivelul întregii UE şi la nivelul statelor democratice, că acest specific necesită, de la sine, şi înţelegerea condiţiile de securitate energetică.

Astfel, am explicat că aceste grupuri energetice care, aşa cum au fost asumate, - este vorba de două grupuri de 600 de MW, fiecare dintre ele de 300 - urmează să fie scoase din funcţiune şi, fiind în continuare funcţionale şi putând fi folosite, am cerut acordul astfel încât să poată fi trecute în rezervă tehnică, pentru că, în momentul în care avem nevoie de asigurarea securităţii energetice şi echilibrarea energetică, pe baza unor proceduri foarte bine convenite la nivelul comisiilor de specialitate, să poată fi puse în funcţiune.

În PNRR sunt cuprinse mai multe grupuri energetice care sunt programate să fie scoase din funcţiune conform angajamentului de decarbonare. Doar că putem să vedem că la nivelul UE se foloseşte în continuare cărbunele în măsura asigurării securităţii energetice.

Aceste măsuri au fost deja finanţate, s-au obţinut bani europeni ca ele să poată fi introduse în procesul de decarbonare", a spus premierul Nicolae Ciucă, de la Bruxelles.

Citește și: Criză energie: ”Țintă catastrofală”, asumată de România în PNRR, acuză Daniel Zamfir: ”Asta este o crimă”. Solicitare către premierul Ciucă

"Sigur nu i-a spus asta domnului prim-ministru"

"De fapt, nu este o soluţie. Adică a fi conservate, dar de fapt să şi funcţioneze nu se poate. Chiar am fost săptămâna trecută acolo şi am înţeles foarte bine cum funcţionează procesul tehnologic. Este clar că domnul prim-ministru a fost foarte prost informat de către ministrul Energiei, nu am nicio îndoială. Acolo, nu poţi nici depozita suficient cărbune, ca să aştepţi ca, la un moment dat, să pornească acele termocentrale, pentru că acel cărbune - sigur nu i-a spus asta domnului prim-ministru - lăsat în aer liber se autoaprinde. Poate, prin intermediul dumneavoastră, va afla şi domnul prim-ministru ceea ce trebuia să îi spună domnul ministru Popescu.

Nu poţi să fii şi în căruţă şi pe jos. Adică a fi în conservare înseamnă că ele sunt oprite. Dacă sunt oprite, nu funcţionează. Dacă nu funcţionează, nu bagă energie în sistemul energetic naţional. Noi trebuie să închidem, la 31 decembrie 2022, două grupuri energetice - unul la Turceni, unul la Rovinari - care au o putere instalată de 660 de MW. Adică mai scoatem încă 660 de MW din sistemul energetic naţional, după ce am mai scos, inițial, anul trecut, încă 1720 şi nu am pus nimic în loc. Visurile măreţe ale domnului Popescu - că o să facem centrale pe gaze la Işalniţa şi pe la Turceni - sunt lipsite de orice fundament real, ca termene în primul rând.

"Este un dezastru pus în operă de domnul ministru Popescu"

Este exclus - şi o spun toţi specialiştii - ca în 2026, aşa cum s-a angajat domnul Popescu în PNRR, să avem funcţionale centralele pe gaze acolo. În primul rând, şi pentru faptul că în cazul oricărei comenzi de materiale de construcţii termenul s-a decalat cu peste 2-3 ani. Deci, exclus ca în trei ani noi să avem gata vreo centrală pe gaz. Aşadar, suntem într-o situaţie absolut dezastruoasă, inacceptabilă - să închidem capacităţi de producţie care produc energie electrică continuă şi să nu punem nimic în loc. Acesta este un dezastru pe care l-a pus în operă domnul ministru Popescu, prin angajamentele absolut irealiste pe care şi le-a luat în PNRR.

Că o fi făcut acest lucru când era Green Deal, pot fi de acord, dar faptul că, după ce politica Uniunii Europene s-a reorientat către REPower - şi anume să îţi menţii, să îţi găseşti surse de producere de energie electrică la tine în ţară, iar noi mai avem rezerve de cărbune pentru încă 104 ani, şi tu să renunţi la sursa de producere a energiei electrice prin cărbune, aşa cum fac şi celelalte țări din UE - arată nu numai o incompetenţă, ci, din punctul meu de vedere, deja este rea-voinţă. Uitaţi-vă că Germania a ajuns să demoleze câmpuri eoliene ca să scoată cărbune de pe acele suprafeţe. Aşadar, suntem pe un drum total greşit, suntem pe un drum pe care ne-a băgat domnul ministru Popescu, prin angajamentele lui care sunt absolut dezastruoase pentru România", a spus Daniel Zamfir pentru DCNews.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News