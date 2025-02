Politicianul român care poate juca un rol cheie în haosul geopolitic. E unul dintre cei mai respectați români la Bruxelles și la Washington

Poziția lui Volodimir Zelenski este tot mai contestată, în special în contextul imposibilității de a organiza alegeri în Ucraina din cauza războiului. În acest sens, Bogdan Chirieac a subliniat că Volodimir Zelenski este singurul partener autorizat al Occidentului, fiind ales prin vot liber și corect. Deși Ucraina trebuia să organizeze alegeri anul trecut, acest lucru nu a fost posibil din cauza războiului, iar organizarea de alegeri „sub bombe” ar fi absurdă.

„În ceea ce privește poziția lui Volodimir Zelenski, singurul partener autorizat al Occidentului, în acest moment, este președintele Volodimir Zelenski, ales prin vot liber și corect. Ei trebuiau să facă alegeri anul trecut, dar nu s-au putut face din cauza războiului. Faci alegeri sub bombe? Este absurd așa ceva! Marea Britanie, în al Doilea Război Mondial, a făcut alegeri? A rămas Winston Churchill până la victorie, după care a pierdut puterea. A recăpătat-o apoi pentru scurtă vreme, dar nu mai e important. Important e că nu faci alegeri sub bombe.

A trata cu un criminal de război - că are mandat internațional de arestare de la Tribunalul Penal Internațional - cum este domnul Putin, în acest moment, nu este o idee pe care să o salute lumea civilizată, dar e pragmatismul american, e pragmatismul administrației Trump. Până la urmă, sunt partenerii noștri și trebuie să mergem după ei, și la bine, și la rău”, a spus Bogdan Chirieac.

„Uniunea Europeană trebuie să învețe să meargă pe propriile picioare"

Bogdan Chirieac a afirmat că Uniunea Europeană trebuie să învețe să se susțină singură, având resursele necesare pentru a-și consolida independența, inclusiv prin integrare mai profundă, o armată comună în cadrul NATO și infrastructură comună. În privința relației cu Franța, analistul a criticat modul în care România a gestionat achizițiile militare, dar a lăudat creșterea numărului de militari francezi staționați în țară, considerând acest lucru un avantaj pentru securitatea națională.

Întrebat câtă putere mai are Uniunea Europeană în contextul noii administrații prezidențiale de la Casa Albă și al întâlnirilor cu cei de la Moscova, analistul politic a răspuns că

„Uniunea Europeană trebuie să învețe să meargă pe propriile picioare. Chestiunea asta că ne-au ajutat - și, într-adevăr, ne-au ajutat enorm Statele Unite, ne-au ajutat de-a lungul timpului, după al Doilea Război Mondial – este adevărată. Noi am dori ca ele să rămână alături de Europa, dar Uniunea Europeană, la produsul intern brut pe care îl are, la bogăția pe care o are, la populația pe care o are – mai numeroasă decât cea din Statele Unite – trebuie să se țină pe picioarele proprii. Asta înseamnă mai multă integrare, înseamnă o armată comună europeană în cadrul NATO. Deci, noi vrem în continuare cu parteneriatul american. Înseamnă structuri politice comune cu adevărat, înseamnă infrastructură comună, că de la ai noștri români ce să așteptăm infrastructura, că o așteptăm de 35 de ani și în ultima vreme vine cu țârâita.

România are un premier, într-o alianță stabilă, iar premierul rămâne și după alegerile prezidențiale. Cine știe ce se întâmplă, să plece dânsul, să demisioneze – ceea ce sper să nu facă. Dacă Occidentul vrea să discute cu un partener stabil, să vorbească cu primul ministru. Nu e vorba de orgolii, să dăm orgoliile la o parte. Domnul Ilie Bolojan a anunțat că nu candidează la președinție, că atunci ar căuta să câștige domnia sa, deși e greu de crezut.

Mai e un alt partener de discuție: parlamentarul PSD, Victor Ponta, candidat la președinție și cu relații cu Donald Trump. Și acolo se poate negocia. Deci, există multe canale de negociere cu parteneri stabili, cu oameni cu scaun la cap, între România și Statele Unite, pe de o parte, dar și între România și statele europene, pe de altă parte.

Ne-am bătut joc de francezi cu corvetele, ne-am bătut joc cu tot echipamentul militar pe care Franța a vrut să-l aibă în România. Acum, ce a obținut Ilie Bolojan, și nu e puțin lucru? Creșterea numărului de militari francezi în România. Păi să salutăm acest lucru! Orice militar NATO în plus, în România, înseamnă un plus de securitate pentru țara noastră”, a spus Bogdan Chirieac.

„Cătălin Predoiu poate juca un rol foarte important în tot acest talmeș-balmeș extern"

Întrebat dacă Ilie Bolojan are nevoie de un premier stabil în perioada următoare și despre faptul că se vehicula inclusiv numele lui Cătălin Predoiu, analistul politic a spus că viceprim-ministrul Cătălin Predoiu poate juca un rol important pe plan extern, fiind respectat la Bruxelles și Washington.

„Cătălin Predoiu poate juca un rol foarte important în tot acest talmeș-balmeș extern. E unul dintre cei mai respectați români la Bruxelles și la Washington. Una este rolul foarte important al lui Predoiu, alta e să dai jos Guvernul unde Cătălin Predoiu este viceprim-ministru și ministrul de Interne. Nu este în afara Guvernului.

Să fim serioși... Câștigă Victor Ponta alegerile sau Crin Antonescu, dau jos Guvernul actual? Mi-e foarte greu să cred. Câștigă Nicușor Dan, dă jos Guvernul și pune USR-ul să facă un Guvern minoritar – ceea ce administrația Trump numește acum sorosiști, că noi nu îndrăznim să numim pe nimeni în niciun fel. Deci, faci un guvern anacronic împotriva curentului? România unde s-ar duce în acel moment? Am mai avea parteneriat? Păi se ridică ambasada dacă se întâmplă un guvern sorosist în România în vremurile astea.

Deci, totul trebuie privit cu calm, cu echilibru și cu rațiune și asta e valabil și pentru alegătorii români. Domnul Călin Georgescu nu știu ce pune acolo, probabil un premier de la POT, mă gândesc. Cine știe...”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

CITEȘTE ȘI - Predicția lui Ciuvică privind Guvernul Ciolacu / video

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News