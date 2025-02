Poliția olandeză a făcut prăpăd în casa unei românce în căutarea coifului de la Coțofenești: Nu sunt suspectă, pentru ce mi se devastează casa?

CITEȘTE ȘI - La ce era folosit, de fapt, coiful de aur de la Coțofenești. Puțini au sesizat acest detaliu

Coiful de aur de la Coțofenești și alte trei brățări din perioada dacică au fost furate acum mai bine de o săptămână din Muzeul Drents din Assen, Țările de Jos. În urma jafului, poliția olandeză a reușit să aresteze și să interogheze doi suspecți, care ar fi fost implicați în dispariția pieselor care fac parte din Tezaurul Național al României.

Este vorba de doi locuitori de pe strada Schoorlaan din Heerhugowaard. Vecinii acestora s-au declarat înmărmuriți când au aflat că cei doi, un cuplu cu copii, au fost reținuți.

„Părea că el mergea pur și simplu la muncă. Ea era mereu acasă cu copiii. Să fi fost ea implicată într-un furt de artă? Așa ceva nu se poate!”, a precizat un vecin.

Potrivit Muzeului Național de Istorie a României, „coiful princiar getic de la Coţofeneşti, secol IV î. Hr. a fost descoperit întâmplător în 1928, în satul Coţofeneşti, comuna Vărbilău, judeţul Prahova. Piesa fusese îngropată izolat într-o aşezare Latène, deci într-un mediu local traco-getic”.

Poliția olandeză a făcut prăpăd în casa unei românce din Țările de Jos

Poliția din Țările de Jos nu s-a limitat însă doar la cei doi suspecți reținuți și interogați, ci a luat la rând și casele vecinilor acestora, inclusiv locuința unei femei, originară din România, care este căsătorită cu un etnic olandez.

Femeia a povestit pentru Antena 3 CNN prin ce orori a trecut în momentul în care autoritățile au venit și au percheziționat casa, au sustras mai multe bunuri și au plecat fără a da prea multe explicații.

„Mi-au spus de când au venit la ușă dacă am auzit de jaful de la Muzeul Drents și că au întrebări. Doar la mine au făcut percheziții, pentru că ceilalți vecini sunt toți olandezi“, a spus femeia.

Întrebată dacă e de părere că perchezițiile au fost făcute având în vedre că este cetățeană a României, femeia a răspuns afirmativ „Da, altfel nu-mi explic“.

„Nu sunt suspectă, nu am făcut nimic, pentru ce mi se devastează casa?“, a spus revoltată femeia.

În urma perchezițiilor efectuate de poliția olandeză, ambele mașini ale familie, dar și telefoanele mobile, au fost luate. Mai mult, locuința acesteia a fost devastată și mobilierul deteriorat.

„Nu știu exact ce au luat. De ieri am început să pun la punct și să văd ce lipsește, pentru că nu mi-au lăsat nici măcar o listă cu ce au confiscat. Au spus că le vor trimite, dar nu am primit nimic. Mi-au luat cele două mașini, mi-au luat telefoanele, al meu și al soțului, pe care abia ce ni le cumpărasem. Au luat și un telefon nou pe care îl cumpărasem pentru sora mea, cadou de ziua ei. Mi-au luat ceasul și ne-au lăsat doar un laptop. La muncă nu mai pot să merg pentru că nu am mașină.

Percheziția a durat până la 4-5 dimineața. Au luat totul la rând. Au controlat dormitorul, au scos tot din dulap după care au îndesat la loc până l-au rupt. Apoi ne-au mutat în dormitor și atunci am văzut că nu mai era nici lenjerie pe pat. Ne-au luat lenjeria. Când au terminat ne-au anunțat și au plecat“, a precizat femeia.

„Soțul meu este cetățean olandez. Toată situația i se pare penibilă, pentru că nu a existat un motiv anume. Și lui i se pare la fel, că s-a întâmplat din cauza faptului că nu arată a olandez“, a mai spus aceasta.

