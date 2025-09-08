Ping-pong în coaliția de guvernare, episodul ”pistol la tâmplă”. USR îi răspunde lui Grindeanu

Sorin Grindeanu, lider interimar al PSD, a declarat, duminică, de la tribuna Parlamentului că PSD nu guvernează cu pistolul la tâmplă. Deși părea că mesajul se adresa PNL-ului, respectiv lui Ilie Bolojan, iată că reacția vine din USR. Ștefan Pălărie afirmă: ”Evident că nu are nimeni un pistol la tâmplă. Sau dacă cineva are astăzi un pistol la tâmplă, acea entitate este România. România se află pe buza prăpastiei şi are într-adevăr o mare ameninţare pe care trebuie să o elimine, şi anume posibilitatea de a se prăbuşi pe modelul Greciei într-o spirală din care să nu-şi mai revină, a datoriilor".



În legătură cu reforma administraţiei locale, Ștefan Pălărie este de părere că "nici PSD nu poate ţine Guvernul cu pistolul la tâmplă să amâne nişte măsuri care ar fi trebuit luate de la începutul lunii august". Întrebat dacă se va ajunge în Coaliţie la un consens pe tema reformei administraţiei locale, Pălărie a răspuns: "Trebuie. (...) Altminteri o să devină inclusiv PSD necredibil privitor la apetitul pentru reforme".

El s-a referit și la reforma pensiilor magistraților, pe care a dat de înțeles că nu o susține: ”Nu cred că este ceea avem nevoie astăzi, dar acele grafice care arătau ieşirea la pensie la 48 ani din România este o anomalie comparativă cu orice altă ţară europeană”.

