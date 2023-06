”Pietonul care ar trece pe acolo nu are nicio şansă”. Situații aberante în infrastructura din România: Când ardeau gunoaiele, se închidea aeroportul

Sociologul Alfred Bulai şi jurnalistul Val Vâlcu au vorbit despre acest lucru la ”Nod în Papură”. Astfel, Val Vâlcu a oferit exemplul unei intersecţii situate în apropierea Ambasadei SUA şi a Grădinii Zoologice din Bucureşti, acolo unde o trecere de pietoni nu doar că este situată la distanţă foarte mică de o curbă la 90 de grade, ci este şi extrem de periculoasă pentru pietoni, din cauza plantelor care obturează vizibilitatea.

"În Ministerul Transporturilor, ăla din cauza sau datorită căruia nu avem autostrăzi, cale ferată, etc, există un secretar de stat cu siguranţa rutieră. Dacă vorbim de siguranţă rutieră, probabil că fiecare intersecţie are în jur un metru cub de hârtii, studii, fezabilităţi, etc. Mergi la Grădina Zoo şi nimereşti pe bulevardul ăla care trece pe lângă Ambasada SUA. Ca să revii pe Aleea Privighetorilor, faci o curbă la 90 grade. Iarăşi, nicio problemă. Cei care vin din sens opus în curbă au trecere de pietoni la un metru de ea. Şi celebrul tufiş care stă acolo. Deci pietonul care ar trece pe acolo nu are nicio şansă. Dar îţi dai seama că există aprobare pentru ce e acolo", a punctat Val Vâlcu.

"Bun, dar studiile alea sunt la mişto. Adică numără probabil lăţimea drumului, lucruri de genul ăsta. Gândeşte-te că sunt tot felul de lucruri elementare de care trebuie să ţii cont, apropo de relaţia cu mediul. Cu ani în urmă, s-a făcut un aeroport undeva în ţară şi a fost mărit la 2-3 kilometri de groapa de gunoi", a intervenit Alfred Bulai.

"La Cluj era, când ardeau gunoaiele se închidea aeroportul", a punctat rapid Val Vâlcu.

"O aberaţie, îţi dai seama. Sunt multe lucruri pe care trebuie să le iei în calcul. Bănuiesc că pomii plantaţi, florile plantate, cineva ar trebui să decidă care e rata lor de utilitate, care e factorul de risc. Noi ştim din cultura populară că emană un anumit gen de miros, anumite substanţe, etc", a concluzionat Alfred Bulai.

