Pieţele din municipiul Tulcea se digitalizează

Directoarea generală a societăţii care aparţine autorităţii locale, Rodica Pascale, a declarat pentru AGERPRES că proiectul digitalizării pieţelor a fost preluat de la conducerea societăţii omoloagă din Alexandria, care anul trecut l-a prezentat în timpul unei întâlniri a Asociaţiei administratorilor de pieţe din România.

„Acum puteţi să mergeţi pe platoul producătorilor să vedeţi un monitor care este foarte uşor de citit, având şi o legendă. Oricine, fie că este un comerciant care urmează să solicite închirierea unei mese, fie că este un organ de control, fie un simplu cetăţean, poate vedea la această oră ce tonete sunt ocupate şi dacă se gândeşte să desfăşoare această activitate, poate să aleagă o tonetă liberă şi să facă solicitarea către administraţie să-şi înceapă activitatea", a menţionat directoarea Rodica Pascale.

Această primă etapă destinată producătorilor şi comercianţilor a început la finele anului trecut şi s-a încheiat în prima lună a acestui an, atunci când a debutat etapa destinată cumpărătorilor.

„Uitaţi-vă aici, la mine pe birou! Sunt deja nişte modele de coduri QR care vor fi amplasate pe tonete, astfel încât orice cumpărător, scanând acest cod, va şti de unde cumpără produsele. De ce am întârziat un pic? Am vrut să depăşim Alexandria, modelul nostru, pentru că am vrut să arătăm cumpărătorului nu numai datele de identificare ale producătorului, ci şi locul de producere, filmuleţe din solarii şi plantaţii.

Am vrut să nu ne bazăm doar pe ceea ce ne aduc dumnealor, să mergem şi la faţa locului, să facem confruntarea a ceea ce scrie pe atestatul de producător şi a ceea ce se cultivă pe teren şi de aceea cumva am întârziat un pic cu această a doua etapă. Probabil anumite coduri în primă fază vor avea doar datele de identificare, pe parcurs încercând la fiecare să obţinem şi aceste dovezi concrete pentru produsele pe care cumpărătorii le găsesc pe tonetă", a mai spus directoarea Pascale.

Ea a adăugat că procesul de digitalizare este realizat în proporţie de 80% şi şi-a exprimat încrederea că în 10 zile codurile QR vor fi pe toate tonetele din pieţele tulcene.

„Probabil o să întâmpinăm nişte probleme, pentru că nu există pădure fără uscături. Vor fi falşii producători. Eu zic că la Tulcea sunt puţini ca număr. În acest cod QR, dumnealor nu vor avea ce să încarce ca documente şi atunci se va face o triere. Poate societatea noastră va avea de pierdut, că va avea mai puţine locuri ocupate, însă acesta este scopul proiectului şi trebuie să-l ducem până la capăt, să fie o transparenţă totală atât către utilizatori, cât şi faţă de cumpărătorii care vin în pieţe", a precizat directoarea generală Rodica Pascale.

Proiectul a costat 62.000 de lei, fără TVA, sumă suportată integral din fondurile proprii ale societăţii autorităţii locale, scrie Agerpres.

