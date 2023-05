Peștele care a devenit faimos pe Twitter, după ce a fost hrănit de un scafandru / Video

Scafandrul îi dă de mâncare peștelui, care așteaptă ca un cățeluș flămând să fie hrănit. Aspectul ciudat al animalului și comportamentul său prietenos i-a încântat pe internauți, care nu s-au abținut în a face comentarii și glume precum: "câinele meu de fiecare dată când intru în bucătărie".

Peștele kobudai este o specie care locuiește în mările Japoniei, Coreei de Sud și Marea Chinei de Sud și care are o funcție biologică particulară, deoarece își poate schimba sexul, informează 20minutos.es.

Exemplarele din specia kobudai se nasc femele, iar în momentul în care cresc suficient, în jurul vârstei de zece ani, se îndepărtează de zona obișnuită pentru a se așeza într-o peșteră pe care o găsesc. La scurt timp după aceea, peștele kobudai iese ca mascul. Însă, după această schimbare devine mai agresiv.

**mi psicólogo**: el pez cuñao no existe, no puede hacerte daño.



**el pez cuñao**:????????

pic.twitter.com/mwgGPkU6xI — ChocolateSexy (@fenixzintas) May 26, 2023

VEZI ȘI: Cine este mai inteligent: delfinul sau câinele?

e mulți ani, oamenii nu pot decide cui să dea titlul de cel mai inteligent animal - câinilor sau delfinilor. Dar oare inteligența acestora poate fi comparată?

În aprilie 2006, un delfin singuratic a înotat într-un golf de pe Insula Tory, lângă coasta de nord a Irlandei. Era vesel și și-a câștigat rapid fani în rândul populației locale. A fost numit Daggie, iar cel mai apropiat prieten al său era un labrador pe nume Ben, care ieșea pe mare în fiecare zi pentru a se juca cu Daggie, scrie BBC.

Cu toate acestea, în ultimii ani a existat un interes tot mai mare pentru studiul abilităților mentale ale câinilor. Cercetătorii de la instituții precum Duke Center for the Study of Canine Mind din Carolina de Nord (SUA) și Canine Mind Center de la Universitatea din Portsmouth (Marea Britanie) constată că procesele gândirii canine sunt mai complexe decât se credea anterior. În unele teste, chiar depășesc primatele și delfinii. Ce au reușit să descopere oamenii de știință? Pot câinii să concureze cu adevărat cu delfinii atunci când vorbim despre inteligență?

"Există o mulțime de dovezi că câinii sunt mai buni decât primatele la citirea intențiilor de comunicare umane", spune Laurie Santos, psiholog la Universitatea Yale din New Haven, SUA, care studiază primatele și caninii pentru a afla mai multe despre psihologia umană.

Citește continuarea pe: https://www.dcnews.ro/cine-este-mai-inteligent-delfinul-sau-cainele_905738.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News