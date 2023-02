Cine este mai inteligent: delfinul sau câinele?

De mulți ani, oamenii nu pot decide cui să dea titlul de cel mai inteligent animal - câinilor sau delfinilor. Dar oare inteligența acestora poate fi comparată?

În aprilie 2006, un delfin singuratic a înotat într-un golf de pe Insula Tory, lângă coasta de nord a Irlandei. Era vesel și și-a câștigat rapid fani în rândul populației locale. A fost numit Daggie, iar cel mai apropiat prieten al său era un labrador pe nume Ben, care ieșea pe mare în fiecare zi pentru a se juca cu Daggie, scrie BBC.

Cu toate acestea, în ultimii ani a existat un interes tot mai mare pentru studiul abilităților mentale ale câinilor. Cercetătorii de la instituții precum Duke Center for the Study of Canine Mind din Carolina de Nord (SUA) și Canine Mind Center de la Universitatea din Portsmouth (Marea Britanie) constată că procesele gândirii canine sunt mai complexe decât se credea anterior. În unele teste, chiar depășesc primatele și delfinii. Ce au reușit să descopere oamenii de știință? Pot câinii să concureze cu adevărat cu delfinii atunci când vorbim despre inteligență?

"Există o mulțime de dovezi că câinii sunt mai buni decât primatele la citirea intențiilor de comunicare umane", spune Laurie Santos, psiholog la Universitatea Yale din New Haven, SUA, care studiază primatele și caninii pentru a afla mai multe despre psihologia umană.

Înțeleg totul, dar nu pot spune



Datorită receptivității lor la semnalele de comunicare umane, câinii au devenit aproape singurele animale care înțeleg ce înseamnă un gest. Chiar și rudele noastre cele mai apropiate, cimpanzeii, se uită doar la deget atunci când o persoană încearcă să le arate mâncarea.

Câinii, pe de altă parte, interpretează cu succes gesturile de arătare și direcțiile de mișcare ale ochilor oamenilor pentru a determina locația obiectelor îndepărtate. Această abilitate este foarte rară în regnul animal, deși delfinii sunt, de asemenea, înzestrați cu ea.

Lucrul la care câinii se pricep cel mai bine

Dar există o abilitate cognitivă la care un câine este mai bun decât aproape orice alt animal. Un border collie pe nume Chaser, care a fost crescut de psihologi americani, a învățat să înțeleagă mai mult de 1.000 de cuvinte folosite de cercetători pentru a-și descrie jucăriile. De exemplu, dacă i se cere să-l aducă pe Bamboozle, un cal portocaliu de pluș, îl găsește cu ușurință printre alte jucării.

Chaser poate înțelege chiar și propoziții simple formate din două substantive și un verb - de exemplu. Cele mai capabile maimuțe în acest sens - de exemplu, celebrii bonobo pe nume Kanzi - au un vocabular mai mic de jumătate din cel al lui Chaser, iar cei mai buni delfini de la Laboratorul de mamifere marine din golful Keualo din Hawaii au reușit să stăpânească doar aproximativ 40 de cuvinte.

Cu toate acestea, înțelegerea limbii nu se limitează doar la vocabular. Chaser putea înțelege construcțiile sintactice de bază, în timp ce cercetătorii care lucrau cu delfinii au putut să-i antreneze să înțeleagă propoziții de până la cinci cuvinte care conțineau concepte mai complexe precum "prin" sau "înfățișează". Prin urmare, delfinii sunt capabili să perceapă mii de propoziții diferite care descriu un comportament mult mai complex decât "aportul".

Câinii își amintesc mai bine decât alte animale semnificația simbolurilor individuale. În plus, spre deosebire de câini, delfinii sunt buni la rezolvarea puzzle-urilor.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News