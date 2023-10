Mitingul a fost organizat de două grupuri evreiești anti-sioniste, Jewish Voice for Peace și If Not Now, iar aproximativ 400 de membri ai lor s-au adunat în rotonda clădirii biroului Cannon House, conduși de aproximativ 25 de rabi care citeau mărturii ale palestinienilor din Gaza și recitau rugăciuni. În afara clădirii, sute de oameni scandau sloganele "Încetați focul acum"; ”Lăsați Gaza să trăiască” și cântau în ebraică, scrie New York Times.

Manifestațiile nu sunt permise în clădirile Congresului. Organizatorii estimează că aproximativ 300 de protestatari au fost arestați, dar Poliția Capitoliului nu a furnizat detalii cu privire la numărul acestora, cu excepția faptului că trei dintre ei au fost acuzați de agresiune asupra unui ofițer de poliție. Protestatarii au fost imobilizați cu ajutorul călușelor de plastic și conduși în vehicule de poliție.

Linda Holtzman (rabi din Philadelphia) a declarat că protestează din motive legate de credința sa, valorile sale și istoria evreiască, un sentiment pe care îl împărtășesc și alți participanți. Holtzman, care a spus că este îngrijorată de intensificarea violenței împotriva civililor din Gaza, a menționat că bunica sa a supraviețuit Holocaustului și că a fost învățată să lupte pentru toate viețile umane.

Ea a spus: "Unde nu există justiție, trebuie să fiu o voce pentru justiție."

Alt manifestant, Yasir Barakt, care s-a mutat în Statele Unite din Gaza acum aproximativ 18 ani, a participat la manifestație în numele familiei sale din Gaza, unde peste două milioane de oameni se confruntă cu lipsuri majore de apă, hrană și electricitate. Barakt a spus că a avut contact limitat cu familia sa din cauza condițiilor și a dat vina pe Statele Unite pentru ceea ce a descris ca fiind finanțarea violenței împotriva palestinienilor.

Jim Best, în vârstă de 77 de ani, care s-a identificat ca fiind ”gay, contribuabil patriot și bunic", a vizitat Gaza în 2016, o călătorie care, spune el, i-a subliniat diferențele mari în calitatea vieții dintre palestinienii care trăiesc în Fâșia Gaza și israelienii care se bucură de prosperitate în apropiere. El a declarat că se simte obligat să protesteze.

El a spus: "Inima, mintea și sufletul meu nu vor mai fi la fel."

Manifestația de la Capitol a avut loc la doar două zile după un miting lângă Casa Albă, luni, unde Stefanie Fox, directorul executiv al organizației Jewish Voice for Peace, a estimat că a atras cel puțin 5.000 de participanți. Activiștii la mitingul de miercuri i-au îndemnat pe manifestanți să participe la un alt protest, lângă Ambasada Israelului din Washington, mai târziu în aceeași seară. Organizația planifică, de asemenea, să participe vineri la un miting alături de mai multe grupuri de activiști în National Mall.

Eva Borgwardt, purtătoarea de cuvânt a organizației If Not Now, a spus: "Oameni vin din toată țara." Ea crede că protestele în urma violenței sunt o modalitate de a onora atât israelienii, cât și palestinienii care și-au pierdut viața. Ea a adăugat: "Atât de mulți dintre noi sunt în doliu", spunând: "Bombardamentele cumplite nu pot fi răspunsul."

