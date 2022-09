Peste 1800 de infectări COVID-19 și 11 decese în ultimele 24 de ore

Un număr de 1.804 persoane cu COVID-19 sunt internate în unităţile sanitare de profil, cu 87 mai puţine faţă de ziua anterioară, a informat, sâmbătă, Ministerul Sănătăţii. În ultimele 24 de ore au fost raportate 11 decese în rândul pacienţilor cu COVID (7 bărbaţi şi 4 femei), dintre care un deces raportat anterior intervalului de referinţă.

318 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 99 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 1.804 cu 87 mai puține față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 157 persoane, cu 4 mai puține față de ziua anterioară. Din cei 157 pacienți internați la ATI, 134 sunt nevaccinați.

Din totalul pacienților internați, 213 sunt minori, 210 fiind internați în secții, cu 8 mai mulți față de ziua anterioară și 3 la ATI, cu 1 mai puțin față de ziua anterioară.

Peste 66 000 de persoane au decedat

Până astăzi, 66.849 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat.

În intervalul 09.09.2022 (10:00) – 10.09.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 11 decese (7 bărbați și 4 femei), dintre care un deces raportat anterior intervalului de referință.

Dintre cele 11 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 50-59 ani, 2 la categoria de vârstă 60-69 ani, 1 la categoria de vârstă 70-79 ani și 7 la categoria de vârstă peste 80 de ani.

Toți pacienții decedați prezentau comorbidități. Dintre cei 11 pacienți decedați, 2 erau vaccinați.

În ultimele 24 de ore au fost efectuate 2.677 teste RT-PCR (1.713 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 964 la cerere) și 10.716 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 13.454.251 teste RT-PCR și 11.355.718 teste rapide antigenice.

Rafila: Măsurile anti covid rămân în vigoare și după începerea școlii

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat vineri, la Timişoara, că în contextul începerii cursurilor şcolare se menţin măsurile anti-COVID-19 luate la începutul anului, dar că este posibil să avem un sezon gripal "mai serios" în acest an.



"La începutul acestui an am elaborat un set de recomandări pe care le-am transmis Ministerului Educaţiei, a fost distribuit Inspectoratelor Şcolare, directorilor de unităţi de învăţământ. Sunt câteva lucruri simple, pe care le avem cu toţii la îndemână. Aceste măsuri sunt universale, previn şi infecţia cu coronavirus, previn şi gripa, pentru că e posibil să avem un sezon gripal mai serios în acest an, după o pauză de doi-trei ani şi nu vom schimba în niciun fel abordarea care a reuşit să menţină şcolile deschise", a afirmat Rafila.



Ministrul Sănătăţii a subliniat că şcolile au rămas deschise în valurile cinci şi şase pandemice pentru că abordarea nu a fost legată de numărul de cazuri, ci de capacitatea sistemului medical de a primi persoane infectate.



"Am dezvoltat în paralel serviciile ambulatorii. Acum avem experienţă, e bine să continuăm cu acest model de bună practică ce şi-a dovedit experienţa, a ţinut şcolile deschise, economia deschisă şi viaţa socială deschisă", a comentat ministrul Alexandru Rafila.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News